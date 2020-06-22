محمد بن سليم: نعمل لاستقطاب المواهب لرياضة السيارات والدراجات النارية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أن هناك أفكاراً جديدة، للحفاظ على مستقبل الرياضة، من خلال استخدام أحداثها الكبرى بشكل أكثر فعالية، وتطوير نماذج، يحتذى بها لاستقطاب مواهب جديدة، استناداً إلى الأبحاث التي أعدت مؤخراً، لتنمية المواهب في مجال رياضة السيارات والدراجات النارية، وهذه الأبحاث والتقارير، يمكن أن تجد الدعم والمساعدة من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم)، في أعقاب تفشي فيروس «كورونا» في أغلب دول العالم.

قاعدة بيانات

وشدد بن سليم البطل السابق لراليات الشرق الأوسط على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لتطوير نموذج رياضي مفصل، وتحديد المواهب لرياضة السيارات والدراجات النارية، وقد كلف بإعداد هذه الدراسة البروفيسور ديفيد حسن، العميد المشارك في جامعة ألستر بالمملكة المتحدة، وأحد أبرز الخبراء في إدارة الرياضة في العالم، والذي عمل مع فريق بحثي في دولة الإمارات لتقديم نتائجه، علماً بأن بن سليم أطلق أول لعبة إلكترونية رسمية لرياضة السيارات في الإمارات، لاستقطاب جيل جديد من المنافسين، ومشاركة المعرفة، التي اكتسبتها الدراسة مع كبار مسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات، والاتحاد الدولي للدراجات النارية، ومع مجتمع رياضة السيارات، وقال بن سليم: «احتياجنا إلى الأفكار الجديدة في الوضع الراهن، أكثر من أي وقت مضى، يجب علينا المضي قدماً، وإعادة إطلاق رياضة السيارات والدراجات النارية بأفكار جديدة لاستقطاب السائقين والمشجعين الجدد، وتلبية احتياجاتهم المهنية الخاصة بهذا المجال».

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