ديوكوفيتش يواجه انتقادات واسعة لخرقه تعليمات تعليق نشاط التنس

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة انتقادات واسعة لتسببه في بؤرة تفشي فيروس كورونا بعدما خرق تعليمات الاتحاد الدولي للتنس ورابطة تنس المحترفين وقام بتنظيم سلسلة بطولات استعراضية في الوقت الذي يستمر فيه توقف منافسات تنس المحترفين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما أدى إلى إصابة لاعبين ومدرب في انتظار فحوصات بقية المخالطين لهم.

وقال ديوكوفيتش ردا على الانتقادات: يمكنك أيضا انتقادنا والقول إن هذا ربما يكون خطيرا لكن ليس من اختصاصي إجراء مكالمات بشأن ما هو صواب أو خطأ للصحة، نحن نفعل ما تخبرنا به الحكومة الصربية، ونأمل أن نعود قريباً في جولة جماعية.

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