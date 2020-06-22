"بطولة ديوكوفيتش" تتحول إلى بؤرة تفشي كورونا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تحولت بطولة التنس الاستعراضية التي نظمها الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول في العالم إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا، بعدما أعلن منذ قليل الكرواتي بورنا كوريتش أحد المشاركين فيها إصابته بالمرض.

وانضم كوريتش إلى اللاعب البلغاري غريغور ديمتروف الذي اعلن بدوره مساء أمس إصابته بالفيروس إلى جانب مدرب اللياقة البدنية.

ونشر كوريتش تغريدة على حسابه في تويتر جاء فيها:" أريد أن أعلمكم جميعا اني خضعت لفحص كوفيد 19 وجاءت النتيجة إيجابية، وأطلب من كل شخص احتك بي خلال الأيام القليلة الماضية أن يجري فحصا، أنا آسف لأي ضرر تسببت فيه، أشعر أن صحتي جيدة وليست لدي أعراض، أبقوا بأمان وصحة."

من جهته أكد ديمتروف إصابته بالفيروس عبر حسابه في انستغرام عقب عودته من صربيا إلى موناكو أمس، قائلا: "أود أن أعلن لأصدقائي أنني خضعت لفحص كوفيد-19 وجاءت النتيجته إيجابية لدى عودتي إلى موناكو."."

وتم إلغاء نهائي جولة زارادو الذي كان مقررا بين ديوكوفيتش و الروسي روبليف بسبب إصابة ديمتروف الذي خالط اللاعبين المتواجدين في النهائي خلال الأيام الماضية..

وشارك في بطولة "أدريا تور" عدد من نجوم التنس العالميين هم ديوكوفيتش وديمتروف وكوريتش وكرستين وزفيريف وروبليف وسيليتش وبيتروفيتش، كما شهدت البطولة في أسبوعاها الأول حضورا جماهيريا كبيرا.

وكان من المفترض أن تقام سلسلة بطولات "أدريا تور" الاستعراضية على مدار أربعة أسابيع، أقيمت منها واحدة الأسبوع الماضي وألغي نهائي البطولة الثانية في مدينة زادار الكرواتية بسبب بعد إعلان ديمتروف إصابته وتضم بطولة أخرى في مونتنيغرو يومي 27 و28 من الشهر الجاري وبطولة تحتضنها بلدة بانيا لوكا في البوسنة والهرسك، يومي الثالث والرابع من وليو المقبل.

ولكن بعد ظهور هذه البؤرة قد يتم خلال الساعات القليلة المقبلة إعلان إلغاء بقية البطولات.

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