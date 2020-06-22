«دبي الرياضي» يحتفي بأبطال خط الدفاع الأول

المصدر: دبي-البيان الرياضي

في مبادرة جديدة من مجلس دبي الرياضي، تقديراً لأبطال خط الدفاع الأول حماة الوطن الذين تصدوا لجائحة «كوفيد 19» وتقدموا الصفوف لحماية المجتمع ومعالجة المصابين، زيّن المجلس الميداليات التي أصدرها بصور الأبطال من خط الدفاع الأول من الأطباء والمسعفين والشرطة والدفاع المدني، وغيرهم، وتمثل هذه الميداليات التي سيتم توزيعها على المشاركين في المنافسات والبطولات، خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الرياضية ومنظمي الفعاليات، رسالة شكر وتقدير لهؤلاء الأبطال في الصف الأول لمواجهة الجائحة العالمية، ويأتي إصدار الميداليات الجديدة ضمن خطة المجلس بتزيين الميداليات التي يوزعها في مختلف البطولات والمنافسات بصور من أبرز المعالم الثقافية والسياحية والعمرانية في دبي، والتي لفتت أنظار الجميع وحوّلت الميداليات إلى رمز جمالي يحكي قصة المكان والحدث ويوثق للإنجاز الرياضي.

وتحكي الميداليات الجديدة قصة رجال ونساء من أبناء الإمارات ومختلف الجنسيات تصدوا للجائحة بشجاعة وترجموا دعم القيادة الرشيدة ونهجها الإنساني لحماية أفراد المجتمع في أخطر تحد بيئي يواجهه العالم، وسيتم توزيع تلك الميداليات التي تضم صور أبطال خط الدفاع الأول، خلال منافسات الرياضات البحرية التي سينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع المؤسسات المختلفة خلال الشهرين الجاري ويوليو المقبل، وتضم أجندة الفعاليات العديد من المنافسات التي تجتذب محبي الرياضات البحرية ورواد شواطئ دبي ومنها منافسات موتو سيرف واستعراض الألواح المائية الطائرة «فلاي بورد» الذي يقام الخميس المقبل على شاطئ الشروق بمنطقة جميرا.

ويشهد يوم الجمعة المقبل سباق التجديف واقف على شاطئ كايت بيتش، ومنافسات ألواح التزحلق المائية «كايت سيرف» على شاطئ نسناس، ومسابقة صيد الأسماك بقوارب الكياك في مختلف شواطئ دبي، وتقام يوم السبت سباقات الشراعية الحديثة قوارب ليزر 4.7 و «أوبتمست» على شاطئ جميرا.

ونظم نادي دبي للشراع يوم الجمعة الماضي فعاليات عدة شهدها أكثر من 300 شخص، واشتملت على منافسات فئة الليزر للزوارق الصغيرة، وسباق التجديف الواقف «ستاند أب بادل»، وسباقات التزلج على الأمواج «سيرف سكي»، والقارب الشراعي الفردي، والقارب الشراعي الزوجي، والقوارب الشراعية «كييل بوت».

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