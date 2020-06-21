نورة الجسمي تعلن ترشحها لرئاسة اتحاد الدراجات

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

أكدت نورة حسن الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات أنها ستخوض انتخابات الدورة الجديدة، على مقعد رئاسة الاتحاد، لرغبتها الأكيدة في مواصلة مسيرة الإنجازات، التي حققتها الاتحاد في الدوريتين الأخيرتين، برئاسة أسامة أحمد الشعفار، الذي نجح في قيادة اللعبة بقدرة فائقة، وتحقيق إنجازات رائعة لم تتحقق من قبل، لا سيما على المستوى القاري، والتي جعلت دراجات الإمارات في مكانة متميزة.

وأشارت الجسمي إلى أنها ستتقدم للانتخابات بكل ثقة، بعد أن وجدت كل الترحيب والتشجيع من رئيس الاتحاد أسامة الشعفار، وكذلك من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، والعديد من المسؤولين في مختلف الأندية الأعضاء في أسرة الدراجات، تقديراً لجهودها الواضحة، خلال الدورة الحالية، ونشاطها في تنظيم الكثير من المبادرات والسباقات المجتمعية الهادفة لنشر اللعبة بين مختلف فئات المجتمع، ومشاركتها الفعالة مع مجلس الإدارة في دعم وتطوير المنتخبات الوطنية، التي نجحت باقتدار في اقتناص الألقاب والمراكز المتقدمة في البطولات العربية والخليجية والآسيوية ورفع راية الإمارات خفاقة.

الطواف النسائي

وأشادت الجسمي بما وجدته من تقدير من مجلس الإدارة، ومن الاتحاد الدولي للدراجات، بعد نجاحها في قيادة فريق العمل لطواف دبي النسائي الدولي، الذي نظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 17 فريقاً من مختلف دول العالم، من بينها فريق الإمارات، الذي حقق نجاحاً كبيراً على المستويين الفني والجماهيري.

وأكد قدرة أبناء الإمارات على تنظيم وإنجاح أكبر البطولات، وأعربت نورة الجسمي عن أمنياتها في نيل ثقة الأندية الأعضاء واجتياز الانتخابات بنجاح، لكي تثبت جدارتها، وتؤكد قدرة المرأة الإماراتية على القيادة والنجاح في المجال الرياضي، مثلما نجحت في مختلف المجالات الأخرى.

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