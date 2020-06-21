اتحاد الرماية يثني على دور حكام المسابقات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعرب اللواء الركن راشد خميس راشد بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الإمارات للرماية عن سعادته بلقاء الحكام العاملين بالاتحاد، خلال الاجتماع معهم عن بُعد، وقال: إننا نمر بتحد صعب، ولكننا نجحنا بروح الأسرة في عبور الكثير من التحديات، كما علمتنا دولتنا الغالية أن نخرج من التحدي بنجاح كبير، لنعكس التطور الحضاري والرياضي، وإننا في الاتحاد فخورون بمشاركاتكم التحكيمية الدولية أو المحلية، والتي أسهمت بشكل كبير في نجاح وتنظيم البطولات الماضية، التي احتضنتها الدولة وأشرف عليها الاتحاد. جاء هذا خلال اجتماع مجلس الإدارة بكوكبة من الحكام العاملين، الذين أدارو المسابقات المحلية والخارجية لتقييم مسيرة الحكام، خلال الفترة الماضية، ووضع تصور لتطوير منظومة التحكيم.

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