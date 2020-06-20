"البارالمبية"الآسيوية تبحث التحديات التي تواجه أصحاب الهمم

المصدر: البيان الإلكتروني

ناقش مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية برئاسة ماجد العصيمي وبحضور أعضاء المجلس وممثلي أقاليم القارة خلال اجتماعه رقم 41 الذي عقده عن بُعد استمر لمدة يومين وهو الأول من نوعه أهم التحديات التي تواجه رياضة" أصحاب الهمم" بالقارة الصفراء بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي تسببت في إيقاف النشاط وتأجيل عدد من البطولات المحلية في الدول على مستوى القارة، وكذلك المحطات الأخيرة للبطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية التي كان مقررا إقامتها في صيف هذا العام والتي تم تأجيلها إلى العام المقبل.

ووقف الاجتماع على المقترحات الخاصة في كيفية مواكبة المرحلة المقبلة عقب تجاوز الجائحة وكذلك البرامج التأهيلية للأبطال من أجل إعادة إليهم حالتهم الفنية والبدنية والذهنية لخوض التحديات.

واستعرض الاجتماع عددا من الآليات التي يمكن أن تساهم في استعادة اللاعبين لحيوتهم في أسرع وقت حتى يتمكنوا من الوصول بمستوياتهم إلى أعلى جاهزية تؤهلهم للمشاركة في البطولات عقب عودة النشاط.

كما استعرض الاجتماع التقارير الخاصة باستعدادات استضافة الألعاب الآسيوية المقامة بمدينة هانغزو الصينية والألعاب الشتوية بالعاصمة الصينية بكين المقررتين عام 2022 إضافة إلى تقارير أقاليم القارة.

وبدأ العصيمي اتصالاته مع عدد من دول القارة النامية " بتواصله مع مسؤولي كل دولة على حدة من أجل كيفية مساعدة اللجنة البارالمبية الآسيوية لها لتجاوز التحديات التي واجهتها في أعقاب هذه الجائحة حتى تعود رياضة " أصحاب الهمم" فيها إلى ما قبل كورونا.

من جهته أشاد ماجد العصيمي بالتفاعل الكبير من قبل المشاركين والذين أثروا النقاش بمقترحات جيدة ورؤى تمهدان الطريق من أجل بلوغ الأهداف في مرحلة ما بعد كورونا.

وقل: لا شك أن تأثير جائحة كورونا على الرياضيين وخاصة " أصحاب الهمم" كبير حيث يحتاج الأبطال البارالمبيون إلى عمل كبير من خلال الخطط الموضوعة لمواكبة الواقع الذي يعيشونه بأفضل طريقة تسهل عودتهم إلى الملاعب وهم أكثر ثقة وعزيمة ورغبة لرسم صورة طيبة عن رياضة " أصحاب الهمم" في أكبر قارات العالم بالوصول إلى منصات التتويج.

وأشار العصيمي إلى أنه سيتم تنفيذ مخرجات الاجتماع بصورة دقيقة مع كافة الجهات من أجل تحويل هذه الأفكار إلى واقع تستفيد منه الأجهزة الفنية واللاعبون في مرحلة الإعداد الجديدة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية بعد توقف النشاط في ظل هذه الإجراءات الاحترازية حتى ينجح أبطال القارة في تحقيق طموحاتهم خلال المرحلة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز