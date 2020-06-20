سائق الفورمولا السابق إليكس زاناردي يتعرض لحادث مروع

المصدر: أ ف ب

يرقد الإيطالي أليكس زاناردي سائق الفورمولا السابق الذي بترت ساقاه في حادث سباق سيارات قبل نحو عشرين سنة قبل أن يصبح بطلا بارالمبياً مرموقاً، في المستشفى في "حالة خطيرة للغاية" بعد اصطدامه أمس بشاحنة أثناء مشاركته في سباق دراجات للدفع اليدوي في إيطاليا.

وكان زاناردي يشارك في إحدى مراحل سباق البدل "أوبييتفو تريكولوري" في توسكانا، عندما فقد السيطرة على دراجته على منعطف حاد وعبر إلى مسار شاحنة كبيرة بالقرب من مونتالتشينو، حيث نقل جوا إلى مستشفى بالقرب من سيينا، حيث خضع لجرحة طارئة في رأسه ووجه، قبل نقله إلى العناية المركّزة.

وقال المستشفى في بيان: "نظرا للإصابة الخطيرة في الرأس، بدأت جراحة الأعصاب والتدخل في الوجه بعد الساعة السابعة مساء بقليل وانتهت قبل العاشرة، ثم نُقل المريض بعدها إلى العناية المركزة، وحالته خطيرة للغاية".

بدوره، كشف ماريو فالنتيني مدرب منتخب إيطاليا للدراجات البارالمبية لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "أن أليكس فقد السيطرة على دراجته، حيث تدحرج مرتين واصطدم بقاطرة شاحنة، وكان الاصطدام رهيبا".

وأحرز زاناردي لقب بطولة "كارت" الأميركية للسيارات قبل أن تبتر ساقاه بسبب تعرضه لحادث على حلبة "لاوزيتسرينغ" في ألمانيا عام 2001.

نال بعدها أربع ذهبيات وفضيتين بارالمبية في لندن 2012 وريو 2016 في فئة الدراجات اليدوية، وحصل على عشرة ألقاب عالمية.

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