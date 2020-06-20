عربية «تايكواندو بارا بومسي» تنطلق اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية للتايكواندو بارا بومسي التي ينظمها الاتحاد الإماراتي للتايكواندو بإشراف الاتحاد العربي للعبة وبالشراكة والتعاون مع مجلس أصحاب الهمم بالقيادة العامة لشرطة دبي.

ويشارك في البطولة التي تقام المرة الأولى على مستوى الوطن العربي بمشاركة أصحاب الهمم من مختلف الدول العربية، وتستمر يومين. وتُقام البطولة عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وأبقت اللجنة المنظمة باب المشاركة في البطولة مفتوحاً إلى ما قبل ساعة على انطلاق المُنافسات من أجل فسح مجال كبير للمشاركة الواسعة في الحدث الأول من نوعه بدوره أكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو أن البطولة تأتي ضمن أُفق التعاون بين الاتحادين العربي والإماراتي للتايكواندو مثمناً في ذات الوقت شراكة شرطة دبي وتعاونها التام لإنجاح البطولة.

فرصة

ووصف الزيودي إقامة الحدث في الوقت الحاضر بكونه فُرصة للتواصل بين لاعبي الدول العربية من أصحاب الهمم ولرفع الروح المعنوية للاعبين ومقدماً الشكر لفريق العمل الذي يشرف على البطولة بإشراف السكرتير الفني محمد إسحاق ولجنة الحكام.

مواصلة النشاط

كما أكد رئيس الاتحاد الإماراتي للتايكواندو أن فيروس كورونا كوفيد 19 لم يمنع اتحاده والأندية المنضوية تحت لوائه من مواصلة النشاط أثناء الجائحة فضلاً بعد إقامة بطولة بومسي خلال مايو الماضي بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة مثلوا 30 نادياً ومركزاً على مستوى الدولة.

وأشار إلى الدور الكبير الذي تلعبُه إقامة مثل هذه البطولات والتي تؤدي الغرض منها بشكل كبير كما أنها تتيح للمدربين في الأندية الوقوف على مستويات اللاعبين واللاعبات خلال الفترة الماضية وتشجيعهم على مواصلة التدريبات للحفاظ على المهارات الفنية واللياقة البدنية وملمحاً إلى أن المستويات الفنية تبشر بالخير، كما أشاد الزيودي بالجُهود الملموسة للطواقم التدريبية المشرفة على اللعبة.

وأعرب الزيودي في ختام حديثه عن أمله بزوال جائحة كورونا وأن تعود الحياة كما كانت عليه قبيل الإجراءات الاحترازية الحالية .

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