عاشور: 4 محاور رئيسية يعتمد عليها نظام «اليد»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

كشف نبيل عاشور أمين عام اتحاد كرة اليد، أن النظام الأساسي للاتحاد، تم بلورته بصيغته المبدئية، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد عبد الكريم جلفار، ويعتمد على أربعة محاور منبثقة، ومتوافقة مع أنظمة وقوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد، والاتحاد الآسيوي لكرة اليد، ومع دليل الميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الوطنية، واللائحة الإرشادية من الهيئة العامة للرياضة بالدولة.

وأشار إلى أن اعتماد هذا النظام بشكله النهائي متوقف على الرأي النهائي لقرارات الهيئة العامة للرياضة والمتعلق بموعد ونظام الانتخابات.

وقال: ننتظر الإجابة عن بعض الاستفسارات، والأمور الخاصة من اتحادنا، والتي يتم إرسالها للهيئة، وسيتم بعد ذلك، عرض النظام الأساسي للاتحاد، أمام الجمعية العمومية لاعتماده بشكله النهائي، قبل موعد الانتخابات للدورة الانتخابية الجديدة 2024/‏‏2020.

الانتخابات المقبلة

وأكد في حديثة مع «البيان الرياضي» أن ترشحه لرئاسة اتحاد اليد للدورة المقبلة من خلال نادي الشارقة الرياضي، الذي يمثل بيته الثاني، حيث ترعرع ضمن أروقته، وصولاً لفريق الرجال، والمنتخبات الوطنية بمراحلها المختلفة، هو حق مشروع للجميع ولأهمية المرحلة المقبلة في مسيرة الاتحاد بدورته الجديدة، خصوصاً أن العديد من الشخصيات الرياضية، ومن أسرة اللعبة على حد علمه، تنوي الترشح منهم للرئاسة، والبقية للعضوية على مستوى الرجال والعنصر النسوي، ولكنه بالوقت نفسه لم يخف أن معظم الانتخابات تسبقها التربيطات، رغم أن الانتخابات المقبلة بنظام القوائم.

الاتحاد الجديد

وتمنى نبيل عاشور أن يضم مجلس إدارة الاتحاد الجديد كوكبة من أسرة اللعبة، وأن تستمر بعض القيادات السابقة، بقيادة الاتحادات الرياضية بغض النظر عن العمر لاستثمارات خبراتهم الواسعة، لقيادة فريق عمل متجانس، يستهدف مستقبل اللعبة وكوادرها ومنتخباته للتميز، خصوصاً أن هذا العمل تطوعي وواجب وطني يسعى الجميع من خلاله إلى رد جزء من جميل حكومتنا وقيادتنا الرشيدة، التي وفرت لنا جل سبل النجاحات.

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