«دبي الرياضي» ينظم «ملتقى الأكاديميات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة «بيوند رياضة» ملتقى دبي للأكاديميات الرياضية اليوم، تحت عنوان «بناء مجتمعات أقوى من خلال الرياضة» لضمان ممارسة الأطفال للرياضة بالطريقة الصحيحة في عالم ما بعد فيروس كورونا – (كوفيد 19)، ويقام الملتقى عبر وسائل الاتصال المباشر، ويتناول عدداً من الموضوعات الرياضية المتنوعة.

ويتضمن الملتقى 4 جلسات رئيسية بالإضافة إلى إقامة عدد من ورش العمل التفاعلية يتم خلالها مناقشة كل ما يتعلق بالأكاديميات الرياضية لمختلف الرياضات في ظل المتغيرات الجديدة بمشاركة أكثر من 40 أكاديمية رياضية مع ممثلي مجلس دبي الرياضي وعدد من المدربين والرياضيين وأولياء الأمور.

يتحدث في الجلسة الأولى من الملتقى علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري ‏مدير قسم الأكاديميات الرياضية بالمجلس، وفوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بالمجلس، ويدير الجلسة الإعلامي كريس فيد.

ويستعرض المجلس في الملتقى البروتوكولات الخاصة بعودة النشاط الرياضي في المؤسسات الرياضية بالقطاع الخاص ضمن الاجراءات الاحترازية، كما سيتم مناقشة برامج تطوير الرياضة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص على مستوى قطاع الناشئين ورياضة المرأة.

ويتحدث في الجلسة الثانية عدد من مدربي الأكاديميات ليمثلوا نماذج للرياضيين ويناقشوا سبل إقامة المنافسات الرياضية، ويتحدث في الجلسة الثالثة عدد من الرياضيين الناشئين والأطفال الذين سيستعرضون أفكارهم ومقترحاتهم بخصوص الرياضة في المرحلة المقبلة، ويتحدث في الجلسة الرابعة شاجي الملك مؤسس دوري تي 10 للكريكت ، وفي الجلسة الختامية يفتح النقاش لممثلي الأكاديميات الرياضية لبحث التحديات التي تواجههم وكيفية تخطيها في ظل جائحة كورونا.

ويتناول المتحدثون القواعد واللوائح والمتطلبات الجديدة مع الأكاديميات حيث سيتم عرض القواعد واللوائح والمتطلبات الجديدة ومشاركتها مع الأكاديميات وأولياء الأمور والحضور الآخرين بما في ذلك وسائل الإعلام. والدعوة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع .

ورشة دولية

حرص مجلس دبي الرياضي على المشاركة في الندوة الافتراضية الخاصة التي نظمتها منظمة الصحة العالمية حول العودة الآمنة لممارسة الرياضة على المستوى الدولي وأفضل الطرق والخطوات الواجب اتباعها لمنع تفشي فيروس «كوفيد19».

وجمعت الندوة الخبراء والاختصاصيين في مجال الطب الرياضي من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الرياضية العالمية، كما شارك عدد من منتسبي المجلس في الندوة، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الرياضي في ظل الظروف الحالية، وتم استعراض أفضل الممارسات الدولية بخصوص عودة النشاط الرياضي إلى أقصى طاقاته.

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