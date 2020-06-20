فولكانوفسكي يريد اختبار نفسه أمام حبيب

المصدر: موسكو - وكالات

يأمل الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي البطل الحالي لمنظمة UFC للفنون القتالية المختلطة بوزن الريشة بمواجهة الروسي حبيب نورمحمدوف. وكشف فولكانوفسكي في حديث إلى جيمس لينش من theScore أن القتال ضد حبيب هو شيء يعتقد أنه يمكن أن يحدث في عام 2021 إذا استمر كلا المقاتلين في الفوز.

واعترف فولكانوفسكي بأن نورمحمدوف هو واحد من أعظم المقاتلين، وأضاف الأسترالي أنه يحترم جميع المقاتلين، لكن الجميع يريد إثبات شيء ما. ومن المقرر أن يدافع فولكانوفسكي عن حزامه أمام البطل السابق لوزن الريشة الأمريكي ماكس هولواي في 19 يوليو في جزيرة ياس الإماراتية خلال دورة UFC 251.يذكر أن حبيب سيدافع عن لقبه العالمي في الـ19 من سبتمبر المقبل، عندما يلاقي متحديه الأمريكي جوستين غايتجي.

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