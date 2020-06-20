الشعيلي : بالحارث يعود لتدريب «يد العين»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن صالح الشعيلي عضو شركة الألعاب الرياضية بنادي العين ومشرف كرتي اليد والسلة بنادي العين، عن عودة المدرب التونسي عدنان بالحارث ليقود دفة اللعبة ومديراً فنياً ومدرباً للفريق الأول لكرة اليد بنادي العين للموسم المقبل 2020 - 2021، ليحل بديلاً لمواطنه المدرب السابق التونسي محمد أبو غزالة الذي قاد الفريق بقلعة الزعيم على مدار 4 مواسم وحقق مع الفريق بطولة كأس الإمارات بالموسم 2019 - 2020.

وأوضح الشعيلي أن المدرب الجديد القديم ليس بغريب عن اللعبة بشكل عام وكرة اليد بقلعة الزعيم حيث سبق أن قاد الفريق منذ عام 2011، وعمل أكثر من 4 سنوات، وسبق أن حقق العديد من الإنجازات خلال قيادته الفريق .

وأضاف الشعيلي إن هذا لا يقلل من شأن ومكانة المدرب السابق محمد أبو غزالة الذي ساهم بشكل كبير في عودة الفريق لمنصات التتويج وخاصة في ظل تجديد دماء الفريق بالعناصر الشابة.

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