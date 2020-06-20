سلسلة إندي كار للسيارات تترقب عودة الجماهير

المصدر: نيويورك - وكالات

قال مسؤولو بطولة إندي كار الأمريكية للسيارات إنهم جاهزون لعودة الجماهير مع إتاحة عدد محدد من التذاكر لسباقين متتاليين في حلبة إيوا في 17 و18 يوليو.

وانطلق الموسم في السادس من يونيو بدون حضور الجماهير بعد نحو ثلاثة أشهر من تأجيل بدايته بسبب جائحة فيروس كورونا بفوز النيوزيلندي سكوت ديكسون في حلبة تكساس. ولم تحدد إندي كار العدد المتاح من التذاكر لكن وسائل إعلام أشارت إلى أنه يتراوح ما بين خمسة وستة آلاف بحد أقصى.

وسيتم الكشف عن درجات حرارة الجماهير في سياراتهم قبل دخول ساحة الانتظار. وسيكون على الجماهير مراعاة التباعد الاجتماعي في المدرجات مع تحديد مسافة نحو المترين ما بين كل مقعد.

وتستضيف ولاية إيوا سباقاً في الرابع من يوليو في حلبة إنديانابوليس .

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