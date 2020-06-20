ديوكوفيتش يرحب بـ «فلاشينغ ميدوز»

المصدر: لندن - وكالات

أبدى المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أول من أمس آراء إيجابية تجاه إقامة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز» في موعدها، بعدما كان انتقد مؤخراً الإجراءات الصحية التي سيعتمدها المنظمون، مبدياً سعادته لبدء خروج اللعبة البيضاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن تطرق النجم الصربي الفائز بالبطولة ثلاث مرات (2011 و2015 و2018) إلى الإجراءات الصحية الصارمة التي ستعتمد واصفاً إياها بالـ«مفرطة». لكن ديوكوفيتش عاد فأكد أنه «سعيد جدا ومتحمس لرؤية كل الدورات، لاسيما الغراند سلام». وتابع «أعتقد أن العديد من الأشخاص راودهم الشك، خاصة بما خص الدورات الأمريكية نظراً لما مرت به الولايات المتحدة خلال هذه الجائحة»، إذ تعتبر أكثر دول العالم تضرراً بـ«كوفيد-19» على صعيد الوفيات.

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