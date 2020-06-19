«دولي اليد» ينظم الندوة الأولى للمدربين والحكام

المصدر: دبي: فائز بجبوج

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن إقامة الندوة الأولى عبر تقنية البث المباشر، والتي ستعقد خلال الفترة من 26يونيو ولغاية 25 يوليو2020 بحيث سيكون هناك 20ندوة وتتضمن هذه الندوة عروضاً تقديمية من قبل كبار المدربين والمحاضرين بالاتحاد الدولي لكرة اليد.

كما يمكن لجميع عشاق كرة اليد في جميع أنحاء العام المشاركة والتسجيل في هذه الندوة، وطرح الأسئلة على المحاضرين عبر تقنية الدردشة. علماً أن الندوة ستكون باللغة الإنجليزية إضافة إلى عرض ترجمة في الوقت نفسه باللغة الإسبانية والفرنسية والعربية.

هذا ما أكده المحاضر الدولي صالح محمد بن عاشور عضو لجنة الحكام والقوانين في الاتحاد الدولي لكرة اليد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، موضحاً أن هذه الندوة تأتي في بادرة جديدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد وذلك بغرض نشر كل ما هو جديد ومتعلق في مجال اللعبة للمدربين والحكام والمراقبين وكل من يعمل في مجال اللعبة.

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