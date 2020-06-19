التايكواندو وشُرطة دبي ينظمان عربية "البارابومسي" لأصحاب الهمم غداً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تنطلق غداً منافسات البطولة العربية للتايكواندو " بارا بومسي والتي ينظمها الاتحاد الإماراتي للتايكواندو بإشراف الاتحاد العربي للعبة وبالشراكة والتعاون مع مجلس أصحاب الهمم بالقيادة العامة لشرطة دبي.

ويشارك في البطولة التي تقام للمرة الأولى على مستوى الوطن العربي عدد كبير من لاعبي أصحاب الهمم من مختلف الدول العربية، وتستمر ليومين.

وتُقام البطولة عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (كوفيدا 19)، وأبقت اللجنة المنظمة باب المُشاركة في البطولة مفتوحاً إلى ما قبل ساعة على انطلاق المُنافسات من أجل فسح المجال لمشاركة واسعة في الحدث الأول من نوعه .

بدوره أكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو أن البطولة تأتي ضمن أُفق التعاون بين الاتحادين العربي والاماراتي للتايكواندو مثمناً في ذات الوقت شراكة شرطة دبي وتعاونها التام لانجاح البطولة.

ووصف الزيودي إقامة الحدث في الوقت الحاضر كونه يمثل فُرصة للتواصل بين لاعبي الدول العربية من أصحاب الهمم ولرفع الروح المعنوية للاعبين ومقدماً الشكر لفريق العمل الذي يشرف على البطولة بإشراف السكرتير الفني محمد اسحاق ولجنة الحكام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز