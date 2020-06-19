اتحاد السباحة الإماراتي يعقد جمعيته العمومية 27 يونيو

المصدر: دبي- عزالدين جادالله

يعقد اتحاد السباحة الإماراتي يوم 27 يونيو الجاري اجتماع الجمعية العمومية العادية في دبي وهو الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في إبريل الماضي ولكنه تأجل بسبب وباء كورونا وتوقف الحياة الرياضية خلال الفترة الماضية، وسيتم خلال الجمعية العمومية مناقشة ختام السنة المالية الماضية وأيضا تحديد أطر وتوقيت انتخابات السباحة.

وكان اتحاد السباحة قد أعلن عن توقعه عودة النشاط فعلياً في السباحة مع أول يوليو المقبل، في انتظار موافقة الاتحاد الدولي للسباحة على عودة تدريب المنتخبات الوطنية داخل المسابح، في حين يواصل المنتخب تدريبات على شاطئ الممزر في دبي وفق الالتزام بالاجراءات الوقائية.

وأكد رئيس الاتحاد سلطان السماحي، أنه من المقرر مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وتسليط الضوء على الانجازات التي تمت الفترة الأخيرة، إضافة إلى تحديد خطوات الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد للفترة القادمة 2020-2024 والتي من المتوقع أن تكون في سبتمبر المقبل بالتشاور مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية لتحديد الوقت المناسب.

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