16 لاعباً في مبادرة «شارك مع فرق الدراجات الهوائية»في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك 16 لاعباً من مختلف أندية دورينا، في مبادرة «شارك مع فرق الدراجات الهوائية»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، لفتح الباب للراغبين بالتطوع، ضمن فرق الدراجات الهوائية التخصصية الشرطية، والمشاركة في الجهود التي تبذلها شرطة دبي، لتوعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة، في سبيل مكافحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19». وساهم اللاعبون، وهم: محمد فوزي، وهزاع سالم، وعبد العزيز هيكل، وعبد الله النقبي، ومحمود خميس، وطارق أحمد، ومهند خميس، وفهد خميس، ومحسن مصبح، وعبد الرحمن محمد، ومهدي علي، وصلاح راشد، وخالد إسماعيل، وبدر حارب، وبخيت سعد، وعلي صالح، في تقديم التوعية بالإجراءات الاحترازية خلال جولة على الدراجات الهوائية في مناطق جميرا، وشارع الخدمات في شارع الشيخ زايد، وسيتي ووك.

سعادة

وأعرب اللاعبون عن سعادتهم بمشاركتهم في المبادرة، مؤكدين أن انضمامهم، يأتي امتثالاً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله «الجميع مسؤول عن الجميع»، وحرصاً على الانخراط في المبادرات المجتمعية لشرطة دبي.

يذكر أن مبادرة «شارك مع فرق الدراجات الهوائية»، جاءت بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في إطار المسؤولية المجتمعية، وتحت شعار «الجميع مسؤول عن الجميع»، والمساهمة في خدمة الوطن، والتوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا».

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