نجاح كبير لدورة إدارة «الأولمبياد الخاص»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، بالنجاح الكبير الذي شهدته الدورة الإقليمية لإدارة نظم الألعاب والمسابقات للأولمبياد الخاص، التي أقيمت مؤخراً، ونظمتها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال: إن عدد الدارسين والدراسات بلغ 68 مدرباً من 14 دولة.

وأضاف أن الأولمبياد الخاص الإماراتي استفاد الكثير من هذه الدورة، وما تحقق من خلالها، يؤكد السير في الطريق الصحيح، وأن الخطط المستقبلية، بدأ جني ثمارها، وتمنى عودة الحياة إلى الأنشطة الرياضية مع زوال جائحة «كورونا»، ليبدأ فعلياً التطبيق على أرض الواقع، لكل ما تحصل عليه الدراسون من تلك الدورة وما يتبعها، وتابع أن الهدف الأساسي من هذه الدورة، استكمال تأهيل كل العناصر الخاصة بأنظمة الأولمبياد الخاص، والحفاظ على ما حققته الإمارات من أرقام وإحصاءات ونتائج لافتة ومشرفة عند استضافتها للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.

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