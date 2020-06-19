أسبوع «دبي البحري الصيفي» يبدأ من شاطئ الشروق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برنامج فعاليات الأسبوع البحري الصيفي، الذي ينظمه، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس النادي، على ضوء قرار الجهات المسؤولة في الإمارة بعودة المنافسات الرياضية إلى مختلف المناطق في إمارة دبي، وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن عن عودة المنافسات الرياضية، خلال الشهر الجاري تنفيذاً لخطة المجلس، وانسجاماً مع خطة الحكومة وتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والجهات الحكومية المختصة في ما يتعلق بفتح جميع قطاعات الحياة، ووفق لائحة الشروط والإجراءات الرسمية الموضوعة، والتي تراعي سلامة المشاركين، وتوفر البيئة الآمنة.

البداية من «الشروق»

ويشمل البرنامج على مدار ثلاثة أيام 25 و26 و27 الجاري، العديد من الفعاليات البحرية الشائقة، والتي ستجتذب فئات مختلفة من محبي الرياضات البحرية، وأيضاً جمهور ورواد شواطئ الإمارة الساحرة، ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات يوم الخميس المقبل من شاطئ الشروق في جميرا، في الفترة المسائية، عبر تنظيم استعراض الألواح المائية الطائرة، بمشاركة محبي هذه الرياضة، حيث يعتبر المكان من أجمل الواجهات السياحية الحديثة، وفي اليوم نفسه وفي المكان والموعد نفسه سيكون محبو رياضة «موتو سيرف» على موعد مع الظهور الأول لمنافسات هذه الرياضة في شواطئ دبي، من خلال الفعاليات التي ستقام على مسار تنافسي خاص ولمدة ساعة كاملة بين المشاركين من كل الفئات.

فعاليات متنوعة

ويكتظ البرنامج الجمعة المقبل، بالعديد من الفعاليات البحرية، من بينها مسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك الصغيرة للمرة الأولى في دبي، وفق شروط فئة خاصة، وتستمر طوال اليوم في شواطئ دبي، وتبدأ الفعاليات مبكراً من شاطئ كايت بيتش، ومن خلال سباقات ألواح التجديف (واقف)، والتي سينظمها النادي للمرة الأولى، بالتعاون والشراكة مع إحدى المؤسسات المتخصصة، وبمشاركة مجموعة من محبي تلك الرياضة، وتنتقل الفعاليات في الفترة المسائية إلى شاطئ نسناس في جميرا، حيث سترتفع مظلات ألواح التزحلق على الماء مع بداية منافسات «كايت سيرف»، التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في هذا الشاطئ، وسيكون يوم 27 الجاري موعداً لتنظيم منافسات الشراعية الحديثة وسباقات قوارب الليزر 4.7 واوبتمست، بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك).

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