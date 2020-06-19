«البارالمبية» تضع خريطة الطريق لعودة أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

عقدت اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، الاجتماع الثالث لمجلس إدارتها في عام 2020، عن بعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، في ظل الإجراءات الاحترازية، التي فرضها انتشار فيروس كورونا، حيث ناقش أعضاء مجلس الإدارة أفضل السبل لإعادة النشاط الرياضي المحلي لأصحاب الهمم، سواء في الموسم الحالي أو في الموسم المقبل، وتمّ وضع خريطة طريق للمرحلة القادمة، أخذت بعين الاعتبار كل البروتوكولات الصحية المشددة، والتدابير الاحترازية، التي يجب اتباعها من قبل جميع الأطقم الفنية والإدارية.

ترأس الاجتماع محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب الرئيس، وعائشة عبد الله ميران نائب الرئيس، وذيبان سالم المهيري الأمين العام وأعضاء المجلس.

مراحل العمل

وبدأ الاجتماع بتوجيه رئيس اللجنة، الشكر للقيادة الحكيمة والرشيدة على دورها الريادي في جميع المجالات، وكذلك الإشادة بجهود أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، وناقش المجتمعون مستجدات مراحل العمل، التي تتعلق بالمرحلة المقبلة، وكيفية العمل خلال الوضع الراهن، مع دراسة إمكانية عودة النشاط الرياضي، وفق البرنامج المحلي والدولي لأصحاب الهمم، وضمان الاطمئنان على صحة اللاعبين وسلامتهم في ظل الظروف الراهنة، التي تمر بها دولة الإمارات والعالم، كما تمّ الاطلاع على جميع الرسائل الواردة للجنة، وعلى تقارير اللجنة العاملة، والأمانة العامة في اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية.

إعادة جدولة النشاط

وتمت إعادة الجدولة لجميع الأنشطة والبرامج الرياضية للموسم المقبل على الصعيد المحلي، والمشاركات الدولية، كما تمّ وضع الخطط التي تسمح بعودة جميع الأندية الرياضية إلى نشاطها، لكن مع وضع جميع التدابير الاحترازية والوقائية، التي تضمن عمل هذه الأندية بفعالية، ووفق أفضل السبل التي تراعي صحة الجميع وسلامتهم.

وشغل ترحيل دورة الألعاب البارالمبية التي كان من المقرر إقامتها في طوكيو هذا العام إلى عام 2021، حيزاً كبيراً من المناقشات التي جرت، إذ أوصت اللجنة بضرورة التأقلم مع الموعد الجديد، سواء من ناحية إعادة جدولة الموازنات المالية الإضافية، أو لناحية توجيه اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات لإعادة جدولة برنامجها وصياغته من جديد وفق الواقع الحالي، ووضعها لخطة إعداد منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، مع الالتفات لضرورة المحافظة على لياقة جميع اللاعبين وخصوصاً لاعبي الصف الأول.

بداية جديدة

وقال محمد فاضل الهاملي: إن الفترة القادمة ستكون محطة انطلاق جديدة مع الأخذ بكل الاحتياطات الاحترازية، مؤكداً أن قرار التأجيل الذي جاء خلال الفترة الماضية لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، والتي كان من المقرر إقامتها أغسطس المقبل إلى عام 2021 جاء في المقام الأول للحفاظ على حياة اللاعبين وصحتهم، والذي يعد أكثر أهمية من أي شيء على الإطلاق وما تشهده دول العالم من تداعيات لتفشي فيروس «كورونا» وكان لابد الأخذ في الاعتبار أن قرار التأجيل جاء في الوقت المناسب، للحفاظ على صحة اللاعبين، مؤكداً أن توقف اللاعبين عن برامج التدريبات التي وضعت لهم خلال الفترة الماضية وتأجيل معظم المسابقات الرياضية الكبرى في الدولة وحول العالم نظراً لتفشي فيروس «كورونا» كان لها بالغ الأثر، مما كان لابد النظر في قرار التأجيل ورسم خريطة طريق جديدة للعمل بها، خلال الفترة المقبلة.

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