593 مشاركاً في دورة مدربي المراحل

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

شهدت الدورة التدريبية لمدربي الألعاب الجماعية والفردية للمراحل السنية بأندية الشارقة، التي نظمها مؤخراً مجلس الشارقة الرياضي عبر نظام الاتصال المرئي «ويبكس»، مشاركة ما يقارب 593 مدرباً من داخل وخارج الدولة، بهدف صقل ورفع إمكانيات ومستويات المدربين وتحسين مهاراتهم وقدراتهم التدريبية، وحققت نجاحاً كبيراً، بعد تنفيذ 20 محاضرة في خمس ألعاب هي السلة والطائرة واليد والطاولة والسباحة، تحت إشراف خبراء الألعاب في إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس وحضر على مدار العشرين محاضرة حوالي 393 مدرباً في الدولة، من بينهم مدربون من 11 نادياً من أندية الإمارة الباسمة، يمثلون أندية الشارقة والبطائح والمدام والذيد وخورفكان والحمرية واتحاد كلباء ودبا الحصن ومليحة ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى جانب، 13جهة واتحادات رياضية في الدولة، بالإضافة إلى 200 مدرب من 11 دولة مشاركين في جميع الألعاب.

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