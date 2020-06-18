رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تفتح باب التسجيل للمشاركة في بطولاتها

المصدر: وام

أعلنت رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عن فتح باب التسجيل في بطولاتها المحلية والدولية لموسم 2020 – 2021، لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين للاشتراك في المنافسات التي من المنتظر أن تنطلق بشكل رسمي في أغسطس من العام الجاري مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الجهات المختصة في الدول التي تستضيف تلك الأحداث.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو أن الموسم الجديد سيشهد 5 جولات رئيسية في النسخة السادسة من بطولة أبوظبي جراند سلام والتي ستقام في كل من لوس أنجلوس وموسكو، وريو دي جانيرو، ولندن، وأبوظبي، مشيرا إلى أنه فيما يخص البطولات المحلية والدولية لرابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو فقد تمت جدولة العديد من الفعاليات في جميع أنحاء العالم، بحيث تم اعتماد القائمة للبطولات من أغسطس حتى نهاية أكتوبر وإطلاع عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عليها.

وعن تلك البطولات قال البحري:" ستكون البداية مع الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في موسكو 23 أغسطس المقبل، ويليه الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في كويابا بالبرازيل بتاريخ 30 أغسطس، ثم الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في برازيليا في 13 سبتمبر، والدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بمدينة لفيف الأوكرانية في 10 أكتوبر من العام الجاري، والدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في ألمانيا بتاريخ 17 أكتوبر، وفي نفس اليوم سيقام الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في ايرلندا وفي اليوم التالي ستستضيف مدينة سيؤول الكورية منافسات الدوري الدولي لرابطة أبوظبي للمحترفين بتاريخ 18 أكتوبر، وفي مدينة بارويري البرازيلية سوف يقام الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في 31 أكتوبر، وفي نفس هذا التاريخ ستكون هناك بطولة أخرى في مقدونيا الشمالية تحت مظلة الرابطة أيضاً " .

وأضاف: " اعتمدت رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو التصنيف الدولي للعام الحالي للاعبين اعتمادا على نتائجهم السابقة حتى نوفمبر من العام الجاري، وهو التاريخ الذي سيشهد إقامة بطولة العالم للناشئين والشباب والكبار في أبوظبي، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبعد إضافة نتائج البطولتين للاعبين سيتم اعتماد التصنيف ومنح اللاعبين الجوائز المعلن عنها مسبقا".

وأكد البحري أن المشاركة في جولات أبوظبي جراند سلام ستكون من خلال نقاط تأهيلية يجمعها اللاعبون من البطولات المحلية بالدوري المحلي الذي تشرف عليه رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في تلك الدول، والدوري الدولي لرابطة أبوظبي والدوري القاري للبطولات التي نشرف على تنظيمها في الخارج كل عام، وأنه سيسمح للناشئين بالمشاركة في فئات البالغين بأحزمتهم، مع الفئات المعتمد مشاركتها في سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو الموسم الجديد وهي أصحاب الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للبالغين والأساتذة 1 والأساتذة 2.

وعن التصنيف الجديد الذي اعتمدته الرابطة للموسم المقبل قال البحري: " سيكون لدينا نوعان مختلفان من التصنيف والجوائز، أحدهما تصنيف خاص بجولات أبوظبي جراند سلام وحدها وتعلن نتائجه في أبريل من عام 2021، والآخر خاص بجولات أبوظبي جراند سلام مضافا إليها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وتعلن نتائجه في نوفمبر 2021، وأنه فيما يخص التصنيف الأول وهو الخاص بجولات أبوظبي جراند سلام فقد تقرر أن يشمل جميع جولاتها في موسم 2021/2020 في فئات الأحزمة البنفسجي، والبني والأسود فقط في الفئات العمرية الخاصة بالكبار والأساتذة 1 و2 .

وذكر أنه سيتم تصنيف جولات أبوظبي جراند سلام في ريو دي جانيرو ولندن وأبوظبي على أنها المحطات الأساسية للمنافسة والتي تمنح اللاعبين نقاطا أكثر من الجولات الأخرى في لوس أنجلوس وموسكو أي ما يعادل 3000 نقطة للفائزين بفئة الحزام الأسود بدلا من 2000 نقطة، وأن التصنيف الجديد سيكون بحسب فئة الوزن من خلال مسمى جديد للجوائز المالية والدروع التي سيحصل عليها اللاعبون، بمعنى أن فئات الجوائز ستكون في وزن خفيف الريشة وهو 56 كجم، ووزن الريشة وهو وزن 62 كجم، ووزن الويلتر وهو 77 كجم، ووزن المتوسط وهو 85 كجم، ووزن الثقيل الحفيف وهو 94 كجم، والوزن فوق الثقيل وهو 120 كجم للأحزمة البنية والسوداء فقط.

وأشار إلى أنه بالنسبة للسيدات فستمنح الجوائز المالية السنوية الخاصة بالتصنيف لفئة وزن الديك تحت 49 كجم، ووزن خفيف الريشة 55 كجم، ووزن الخفيف 62 كجم، والوزن المتوسط 70 كجم، ووزن الثقيل 95 كجم لفئة الحزام البني والأسود علما بأن جوائز نهاية الموسم متساوية بين الذكور والإناث الحاصلين على المركزين الأول والثاني.

وعن شروط الحصول على نقاط التصنيف التي ترشح اللاعبين للفوز بالجوائز قال:" يجمع اللاعبون النقاط من خلال المشاركة في جولات أبوظبي جراند سلام في كل من لوس أنجلوس، وموسكو، وريو دي جانيرو، و لندن، وأبوظبي، و يحتاج اللاعبون إلى المشاركة رسميا في جميع جولات أبوظبي جراند سلام، والاعتماد على نتائجهم في بطولات الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والدوري الدولي لرابطة أبوظبي والدوري القاري أيضا .. لافتا إلى أنه سيتم تسليم جائزة ومبلغ نقدي لأفضل اللاعبين ".

وبالنسبة للتصنيف السنوي الثاني للرابطة الذي يجمع جولات أبوظبي جراند سلام وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، أكد البحري أن موسم 2020 - 2021 سيكون استثنائيا حيث سيتضمن النقاط التي جمعها اللاعب خلال فترة 18 شهرا اعتبارا من مايو 2020 وحتى نوفمبر 2021.

وفي نهاية الموسم، سيتم ترتيب اللاعبين وفقا لأفضل 9 نتائج في جميع المنافسات التي تم تنظمها من قبل رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو /جولات أبوظبي جراند سلام، والدوري المحلي، والدوري الدولي، والدوري القاري، إضافة إلى نتيجة بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين والدوري القاري لمنظمة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو/، بالإضافة إلى نتيجة أخرى من الدوري القاري ، ونتيجة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وعن الجوائز الجديدة ومسمياتها قال : " تم استحداث جائزة " جراند سلام الخاصة" والتي ستمنح للاعب الذي يفوز بالمركز الأول في ثلاث جولات جراند سلام متتالية، أو أكثر في الموسم نفسه ، و"جائزة سوبر سلام" التي ستمنح لأي لاعب يفوز بخمس جولات متتالية في الموسم نفسه، و"جائزة الدرع الذهبي" الذي سيمنح للاعب الفائز بالمركز الأول في كل جولات أبوظبي جراند سلام إضافة إلى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في الموسم نفسه، وجائزة التاج الثلاثي للاعب الذي سيفوز بجميع ألقاب الموسم في جراند سلام وأبوظبي العالمية وملك البساط، وكل هذه الجوائز المالية بخلاف التي سنمنحها للأبطال في نهاية كل جولة من جولات أبوظبي جراند سلام أو ملك البساط".

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