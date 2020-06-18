مجلس دبي الرياضي يرفع الطاقة الاسِتيعابية لمراكز التدريب واللياقة البدنية إلى 100%

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن رفع الطاقة الاستيعابية لممارسي النشاط في مراكز التدريب واللياقة البدنية الرسمية المعتمدة لنسبة 100% وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي بدبي، وبناء على موافقة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية والتعقيم المستمر والتباعد لمسافات كافية بين الأفراد وإدارة التجمعات في الموقع، وذلك بهدف حماية الأفراد من ممارسي الأنشطة الرياضية.

ويأتي قرار المجلس الذي نال موافقة الجهات الرسمية المختصة بعد النجاح الكبير الذي شهده القرار بفتح التدريبات في الأكاديميات والأندية الخاصة ومراكز التدريب واللياقة البدنية وعودة النشاط الرياضي في إمارة دبي منذ 27 مايو الماضي وعدم تسجيل أيه إصابات بالفيروس في القطاع الرياضي، وكذلك مع تطور التعامل الرسمي مع جائحة كوفيد 19 في جميع مجالات الحياة.

وأصدر مجلس دبي الرياضي بروتوكولات خاصة بقرار رفع الطاقة الاستيعابية لممارسي النشاط في مراكز التدريب واللياقة البدنية الرسمية المعتمدة لنسبة 100% بعد أن كانت البروتوكول السابق يتعلق بالإجراءات الخاصة بسعة الاستيعاب البالغة 50% سابقا والتي شكلت المرحلة الأولى من عودة النشاط لهذا القطاع المهم الذي أتاح الفرصة لعودة الآلاف من ممارسي تدريبات اللياقة البدنية يوميا في المراكز المتطورة المتخصصة والمنتشرة في مختلف مناطق دبي.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن أيضا عن السماح بممارسة النشاط الرياضي لجميع الفئات العمرية بما في ذلك تحت 12 عاما وفوق 60 عاما، بعد أن تم تحديد الفئة المسموح لها بممارسة النشاط الرياضي خلال المرحلة الأولى من عودة النشاط الرياضي ما بين 12 و60 سنة، مما سيسمح بعمل الأكاديميات ومراكز التدريب واللياقة البدنية بكامل طاقتها مع تكثيف أوقات التدريبات وتخطيط مكان التدريب بما يوفر مساحة كافية للتباعد بين المشاركين ووضع آليات للدخول والخروج من المركز التدريبي بما يضمن التأكد من سلامة المشاركين في التدريبات وانسيابية حركتهم قبل وأثناء وبعد التدريبات، وهي الإجراءات التي يتضمنها بالتفصيل البرتوكول الخاص بكل رياضة.

وتتواصل قرارات مجلس دبي الرياضي الخاصة بعودة النشاط للقطاع الرياضي إلى وضعه الذي يتناسب مع العدد الكبير للممارسين وأهمية الرياضة في المجتمع وتأثيرها الكبير على صحة وسعادة ونشاط الأفراد وتقوية جهاز المناعة والدورة الدموية لكل ممارس للرياضة، كما أن هذه القرارات تمنح الرياضيين فرصة العودة لممارسة رياضاتهم الفردية والجماعية المفضلة التي تشكل ممارستها مفردة أساسية في البرنامج اليومي لهم، كما شمل قرار العودة جميع الرياضات بما في ذلك رياضة السباحة التي استعادت نشاطها واستقبلت الرياضيين من مختلف الأعمار والجنسيات في مجمع حمدان الرياضي ومختلف المسابح في إمارة دبي.

كما منح مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي الموافقة للأكاديميات الرياضية الرسمية بممارسة التدريبات والأنشطة في المنشآت الرياضية في المؤسسات التعليمية الخاصة بدبي والتي تضم ملاعب وصالات ومسابح وفق أعلى المستويات، وذلك بهدف توفير المزيد من الملاعب والصالات والمسابح للراغبين في العودة للتدريبات وفي مختلف المناطق بدبي.

جدير بالذكر أن مجلس دبي الرياضي أكد على مراكز تدريب اللياقة البدنية والأكاديميات الرياضية الراغبة في عودة ممارسة التدريبات في المسابح و ملاعب المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي خلال هذه الفترة الحصول على موافقة المجلس من خلال التسجيل عبر الرابط:

www.dubaisc.ae/sportspermitundercovid19

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