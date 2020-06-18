"البارالمبية" الإماراتية تعقد اجتماعها الثالث عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية الاجتماع الثالث لمجلس إدارتها في عام 2020، وقد تمّ عقد هذا الاجتماع عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بسبب الوضع والظروف التي تعيشها البلاد وفي ظل الاجراءات الاحترازية التي فرضها انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

ترأس الاجتماع محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب الرئيس وعائشة عبد الله ميران نائب الرئيس وذيبان سالم المهيري الأمين العام وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة البنود التي تتعلق بالمرحلة المقبلة وكيفية العمل خلال الوضع الراهن، ويهدف الاجتماع إلى متابعة سير الخطط والمبادرات الرياضية لأصحاب الهمم، بالإضافة الى مناقشة مستجدات مراحل العمل خلال الفترة المقبلة، مع دراسة إمكانية عودة النشاط الرياضي وفق البرنامج المحلي والدولي لأصحاب الهمم.

وبدأ الاجتماع بتوجيه رئيس اللجنة الشكر للقيادة الحكيمة والرشيدة في الإمارات العربية المتحدة على دورها الريادي في جميع المجالات، ثمّ توجه بالشكر الى جميع أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم خلال الفترة الماضية .

واستعرض الاجتماع سير العمل في اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، مع الاطمئنان على صحة اللاعبين وسلامتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

كما تمّ الاطلاع على جميع الرسائل الواردة للجنة، وعلى تقارير اللجنة العاملة والأمانة العامة في اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية.

بعد أن قام أعضاء مجلس الإدارة بمناقشة مستفيضة حول أفضل السبل لإعادة النشاط الرياضي المحلي لأصحاب الهمم سواء في الموسم الحالي أو في الموسم القادم، تمّ وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة أخذت بعين الاعتبار كافة البروتوكولات الصحية المشددة والتدابير الاحترازية التي يجب اتباعها من قبل جميع الأطقم الفنية والإدارية.

وفي ظل المستجدات التي كان قد فرضها توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا، تمت إعادة الجدولة لجميع الأنشطة والبرامج الرياضية للموسم القادم على الصعيد المحلي والمشاركات الدولية.

كما تمّ وضع الخطط التي تسمح بعودة جميع الأندية الرياضية الى نشاطها، لكن مع وضع جميع التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن عمل هذه الأندية بفعالية ووفق أفضل السبل التي تراعي صحة الجميع وسلامتهم.

كما كان لترحيل دورة الألعاب البارالمبية التي كان من المقرر إقامتها في طوكيو هذا العام الى عام 2021 حيز كبير من المناقشات التي جرت، فقد أوصت اللجنة بضرورة التأقلم مع الموعد الجديد، سواء من ناحية إعادة جدولة الموازنات المالية الإضافية، أو لناحية توجيه اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات لإعادة جدولة برنامجها وصياغته من جديد وفق الواقع الحالي، ووضعها لخطة إعداد منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، مع الالتفات لضرورة المحافظة على لياقة جميع اللاعبين وبالخصوص لاعبي الصف الأول.

الهاملي : بداية جديدة ستكون قوية

وأشارمحمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية أن الفترة القادمة بإذن الله ستكون محطة إنطلاق جديدة مع الأخذ بكل الإحتياطات الإحترازية مؤكدا أن قرار التأجيل الذي جاء خلال الفترة الماضية لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو والتي كان من المقرر إقامتها أغسطس القادم إلى عام 2021 جاء في المقام الأول للحفاظ على حياة اللاعبين وصحتهم والذي يعد أكثر أهمية من أي شيء على الإطلاق وماتشهده دول العالم من تداعيات لتفشي فيروس كورونا وكان لابد الأخذ في الإعتبار أن قرار التاجيل جاء في الوقت المناسب للحفاظ على صحة اللاعبين مؤكدا أن توقف اللاعبين عن برامج التدريبات التي وضعت لهم خلال الفترة الماضية وتأجيل معظم المسابقات الرياضية الكبرى في الدولة وحول العالم نظرا لتفشي فيروس كورونا كان لها بالغ الأثر مما كان لابد النظر في قرار التأجيل ورسم خارطة طريق جديدة للعمل بها خلال الفترة المقبلة .

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