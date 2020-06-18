300 سباح وسباحة يستأنفون التدريبات بمجمع حمدان الرياضي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

استأنف أكثر من 300 سباح وسباحة، لا تقل أعمارهم عن 12 عاماً، تدريباتهم في مجمع حمدان الرياضي، أول من أمس، وسط أجواء فرحة كبيرة، بعد فترة توقف عن النشاط، استمرت ما يقرب من 3 أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي فيروس «كورونا»، وجاءت عودة السباحين للتدريبات، تبعاً لقرار مجلس دبي الرياضي، الذي سمح باستئناف عودة النشاط الرياضي في المسابح الرسمية المعتمدة والرياضات المائية بناء على موافقة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مع التأكيد على إدارات المسابح الرسمية المعتمدة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الوقاية، التي تتضمن تعليمات الوقاية والتعقيم المستمر والتباعد لمسافات كافية بين الأفراد وإدارة الحشود في الموقع، وذلك بهدف حماية الأفراد من ممارسي الأنشطة الرياضية.

إجراءات وقائية

وأكد عبد الله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي أنه تم إقرار مجموعة من الإجراءات الوقائية، حسب البروتوكول الصحي، الذي أصدره مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أن كل أكاديميات السباحة التزمت بتطبيقه، والعمل به حفاظاً على رياضييها، وأوضح شهداد أن الإجراءات الوقائية، تبدأ قبل الدخول للمسبح وأثناء السباحة وبعدها، وقال: يتم قياس درجة حرارة الجسم بالنسبة للسباحين ومرافقيهم، وضمان التباعد الجسدي أثناء الدخول للمجمع، وأثناء السباحة نطبق إجراء المسافة الفاصلة بين سباح وآخر بمترين على الأقل، وانطلاقة السباحين بشكل عكسي في كل حارة، لتجنب التجمعات على جانب واحد من المسبح، وتعقيم اليدين قبل النزول إلى المسبح، إضافة إلى تعقيم كل مرافق المجمع، وغلق غرف تبديل الملابس، والتقليل من طاقة استيعاب المسبح إلى 30%، مع تقييم الوضع باستمرار، وأضاف أن الإجراءات الوقائية تشمل كل ممارسي السباحة العادية والسباحة الإيقاعية وكرة الماء، والتركيز على كل النقاط الأساسية، التي تهدف لضمان سلامة الرياضيين.

استئناف المنافسات

وبشأن استئناف منافسات السباحة وإقامة أنشطة رسمية خلال الأيام المقبلة، أكد شهداد أن استئناف النشاط في المجمع يقتصر حالياً على التدريبات في انتظار تقييم الوضع وبناء على التطور الإيجابي سيتم اتخاذ قرار إقامة المنافسات والأنشطة الرسمية، مؤكداً في الوقت نفسه أن المجمع يطبق تعليمات مجلس دبي الرياضي والقرارات الحكومية، التي تتخذها الجهات المعنية بهذا الشأن، وأضاف: نحن جاهزون لانطلاقة المنافسات بين الأكاديميات، ولكن قرار استئنافها يتعلق بما تقرره الجهات المختصة، واتحاد الإمارات للسباحة.

فرحة كبيرة

وأقيمت التدريبات، وسط فرحة كبيرة من السباحين، بمناسبة عودة نشاطهم الرياضي، وقالت آيثن محمد وهي سباحة بأكاديمية «غايتورس»: «أنا وشقيقتي آن نشعر بسعادة كبيرة بعودتنا إلى المسبح، لقد انتظرنا كثيراً هذه اللحظة، إنها المرة الأولى التي نفتقد فيها السباحة منذ 3 أشهر، نعلم أن الأمر كان ضرورياً للحفاظ على سلامتنا، واليوم سنحتفل بهذه المناسبة السعيدة، لطالما كنا نتساءل متى نعود ونمارس حياتنا الطبيعية، نشكر حكومة دبي على جهودها في محاربة الفيروس، وعودتنا اليوم تؤكد أننا جميعاً انتصرنا عليه، ولكن يجب أن نستمر في احترام الإجراءات الوقائية حتى نضمن صحتنا، ونحافظ على سلامة الجميع».

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