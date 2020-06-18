دورة تدريبية لحكام دراجات المضمار العرب غداً

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

يفتتح الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات غداً، الدورة التدريبية لحكام الدراجات في تخصص المضمار، والتي ينظمها الاتحاد باستخدام وسائل الاتصال المرئي عن بعد، ويشارك فيها أكثر من 25 حكماً من الجنسين من مختلف الدول العربية، وتعد الأولى من نوعها على مستوى الاتحاد، ويحاضر فيها الحكم القاري التونسي لطفي بن سدرين، ويشرف عليها المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد.

ويهدف الاتحاد من وراء تنظيم هذه الدورة إلى تأهيل عدد من الحكام في مجال تخصص مسابقات المضمار، للحصول على شهادة حكام النخبة، ومن بعدها الدولية، ليكمل بذلك تنفيذ خططه، التي بدأها من قبل، بتأهيل وتطوير عدد من الحكام، الذين حصلوا على شهادات وإجازات لحكام النخبة لدراجة الطريق، وهم بصدد الترشح حالياً لدورات دولية.

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