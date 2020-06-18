«الرياضات الشتوية» يعيد هيكلة أنشطته

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية، أن تغيير مسمى الاتحاد من الرياضات الجليدية إلى الرياضات الشتوية، مطلع الأسبوع الجاري، سيتبعه العديد من الخطوات والإجراءات في إعادة هيكلة الأنشطة، مع ضم عدة رياضات جديدة تحت مظلته، واستحداث أكثر من مسابقة، والموافقة على إشهار عدة أندية، وتنظيم العديد من ورش العمل والدورات التأهيلية، لصقل الكوادر في مختلف الألعاب الجديدة، لا سيما أن المرحلة المقبلة، تعد المرحلة التأسيسية في تلك الألعاب، وأشار إلى أن البناء الجيد، لا بد أن تكون قاعدته سليمة ومدروسة، وقال الظاهري إنه بعد تغيير مسمى الاتحاد، تم ضم رياضة الـ «سكي»، وسينظم بطولة دولية لها الموسم المقبل، وأوضح أن هناك من 3 إلى 4 رياضات أخرى، ستنضم للاتحاد، في مقدمها رياضة «السنو بورد».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز