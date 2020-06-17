موراي: مسحة الأنف الثانية أكثر صعوبة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد نجم التنس جيمي موراي، أنه شعر بألم شديد أثناء مسحة الأنف في اختباره لفيروس كورونا، وأن الاختبار كان مزعجاً للغاية، وأسوأ من المرة الأولى التي خضع فيها للاختبار.

ويستعد جيمي موراي، للمشاركة في دورة بطل بريطانيا للتنس، ستقام خلف الأبواب المغلقة في المركز الوطني للتنس في الفترة من 23 إلى 28 يونيو الجاري، وسيتم تقسيم اللاعبين المشاركين فيها على مجموعتين، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

وقبل الحدث القاصر على لاعبين بريطانيين فقط، خضع موراي لاختبار فيروس كورونا للتأكد من أنه بخير، وظهر موراي في فيديو، وهو يتألم أثناء مسحة الأنف، ويوقع على الأوراق ذات الصلة، قبل أن يعترف اللاعب البريطاني: "أشعر بألم زائد هذه المرة أكثر من المرة الأولى، لأنني الآن أعرف ما هو قادم".

ولا يستطيع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، أن يشارك في البطولة إلا بعد ظهور نتيجة سلبية الفحص، ويسعى لتحقيق ظهور أول قوي منذ تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".

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