1650 مشاركا في الدورات التدريبية الافتراضية لاتحاد غرب آسيا البارالمبي

المصدر: البيان الرياضي

اختتم الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا برنامج الدورات التدريبية الافتراضية القصيرة من خلال برنامج الإتصال المرئي زووم والذي نظمه الإتحاد البارالمبي في الفترة من 25/4 الى 15/6/2020 بمشاركة 1650 مشاركاً من الحكام والمدربين والإداريين واللاعبين والمهتمين برياضة أصحاب الهمم وتم خلال البرنامج تنظيم 14 دورة تدريبية بمشاركة 13 محاضراً دولياً وخبراء في التحكيم

جاءت هذه الدورات ترجمة لأهداف واختصاصات الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب أسيا وحرصه على تطوير وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية بمنطقة غرب آسيا وتطوير قدرات الرياضيين من ذوي الإعاقة ، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وما يشهده العالم من توقف للنشاط الرياضي نتيجة تفشي فيروس كورونا، والتعرف إلى المستجدات الخاصة بقواعد وقوانين الألعاب الرياضية المختلفة لأصحاب الهمم.

وأعرب المشاركون في الدورات الإفتراضية عن عظيم تقديرهم وجزيل شكرهم إلى الدكتور عبدالرزاق احمد بني رشيد رئيس الإتحاد والأمين العام لللاتحاد الدكتور مصباح ابراهيم جعفر وأعضاء المكتب التنفيذي عن مايبذلونه من جهد للإرتقاء برياضة أصحاب الهمم في منطقة غرب آسيا كما أعربوا عن سعادتهم الغامرة بمشاركتهم في هذه الدورات والاستفادة التي عادت عليهم باكتسابهم الكثير من الخبرات سواء في التدريب او التحكيم او الإدارة.

وفي ختام فعاليات البرنامج ألقى الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد كلمة أكد فيها على تحقيق برنامج الدورات التدريبية الافتراضية إنجاز جديد نضيفه إلى سجلات العمل والجانب التأهيلى للكوادرالرياضية والإدارية في منطقة غرب آسيا و الذي يحرص الإتحاد دائماً على رفد مسيرته العطرة بإنجازات علمية وأكاديمية وتاهيلية إلى جانب تنظيمه للدورات والبطولات الرياضية

وصرح الدكتور مصباح جعفر أن توقف النشاط الرياضي في الاشهر الماضية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المنطقة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، كان وراء توجه الإتحاد لإطلاق برنامج الدورات التدريبية الافتراضية القصيرة عن بعد، مؤكداً حرص الاتحاد على تطوير وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية بمنطقة غرب آسيا

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