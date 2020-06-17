إيقاف أسرع لاعب في العالم لتغيبه عن اختبارات المنشطات

المصدر: أ ف ب

أوقف بطل العالم الحالي في سباق 100 م العداء الأميركي كريستيان كولمان "عن المشاركة في أي مسابقة أو نشاط" لخرقه مجددا قوانين مكافحة المنشطات في ما يخص مكان تواجده وتغيبه عن الاختبارات، ما قد يعرّضه للغياب عن الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.

وكان كولمان (24 عاما) قد نجا العام الماضي من الابعاد عن مونديال الدوحة 2019 لمخالفته القوانين ثلاث مرات في 2018 و2019، إذ نجح في تقليصها إلى محاولتين فاشلتين.

وأشارت وحدة النزاهة، ذراع الاتحاد الدولي لألعاب القوى المعني بقضايا المنشطات، الى أن كولمان "موقوف موقتا عن المشاركة في أي مسابقة أو نشاط.

وكان كولمان، وصيف بطل العالم 2017 وحامل الرقم العالمي في سباق 60 م داخل قاعة (6,34 ثوان)، قد أعلن مساء الثلاثاء انه تغيب مجددا عن اختبار منشطات في ديسمبر 2019.

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