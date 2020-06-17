«دبي الرياضي» يشيد بجهود اتحاد الغولف في إعادة النشاط

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أثنى مجلس دبي الرياضي، عبر رسالة رسمية وجهها إلى اتحاد الغولف، بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد، في إعادة نشاط اللعبة إلى الملاعب، في ظل جائحة فيروس كورنا، والمساهمة الفاعلة في التنفيذ الدقيق لكل الإجراءات الاحترازية لحماية ممارسي الرياضة، والمتعلقة بتذليل كل العقبات المتعلقة بعودة النشاط الرياضي في أندية دبي، منذ توقفها في أبريل الماضي.

وأشاد مجلس دبي الرياضي، بالعمل الدؤوب للاتحاد من خلال المراقبة الدورية، وعبر جولات تفقدية إلى الأندية، تهدف إلى التأكد من العودة الآمنة للنشاط اليومي لأعضاء الأندية والمنتسبين لممارسة التدريب، وفقاً للضوابط والشروط الموضوعة من قبل الجهات المعنية بهذا الخصوص، والالتزام التام بالإجراءات الحكومية الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وقال خالد الشامسي، الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية:

«حرص الاتحاد ووفقاً لتوجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، على تشكيل لجنة خاصة، تهدف إلى مراقبة مدى التزام الأندية بالاشتراطات، والإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، قبل أن تؤكد الزيارات التفقدية الالتزام التام للأندية بكل الاشتراطات والإجراءات».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز