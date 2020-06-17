"نيويورك أبوظبي" تطلق برنامج "الشركاء المتحدون" بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلق قسم الرياضة واللياقة في جامعة نيويورك أبوظبي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، برنامج "الشركاء المتحدون"، وهو برنامج افتراضي لدعم اللياقة البدنية، يهدف إلى توفير منصات تدعم الرياضيين ضمن الأولمبياد الخاص، لمواصلة الأنشطة الرياضية والبدنية خلال فترة التزامهم بالبقاء في المنزل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام قسم الرياضة واللياقة في جامعة نيويورك أبوظبي بدعم المجتمع من خلال تشجيعهم على ممارسة الرياضة وتبني نمط حياة صحي ونشط، بالإضافة إلى تعزيز التنوع والمساواة والاندماج داخل مجتمع الجامعة وخارجه.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم وبناء العلاقات بين الطلبة الرياضيين في جامعة نيويورك أبوظبي والرياضيين ضمن الأولمبياد الخاص، كما يتيح الفرصة للرياضيين من طلبة الجامعة للتفاعل والتواصل مع أصحاب الهمم، للمساهمة في خدمة المجتمع خلال هذه الفترة، وسيقدم الطلبة الرياضيين جلستين في الأسبوع لتعزيز اللياقة البدنية مع رياضيين الأولمبياد الخاص، حيث بدأ البرنامج التجريبي بمشاركة 16 طالباً من جامعة نيويورك أبوظبي، للتدرب مع 17 رياضياً من الأولمبياد الخاص، والذين تتراوح أعمارهم من 9 حتى 32 عاماً.

برنامج مميز

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: "يسعدنا التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي في هذا البرنامج المميز إلى جانب العديد من البرامج الأخرى التي تحمل ذات الرؤية والأهداف، وهو الدمج الاجتماعي الفاعل والكامل، ونحن ممتنون لاستجابة الجامعة والطلاب تجاه الوضع الحالي والعمل معنا للخروج ببرنامج (الشركاء المتحدون) الذي خلق رابطًا قويًا بين الطلاب في الجامعة والرياضيين من أصحاب الهمم و ذوي التحديات الذهنية".

تعاون وشراكة

وبدوره، قال العميد المساعد لشؤون الطلاب ومدير قسم ألعاب القوى بيتر ديتشي: "يعد برنامج (الشركاء المتحدون) استكمالاً للتعاون والشراكة المثمرة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، هذه الشراكة التي بنيت على النجاح الذي تحقق خلال دورة الألعاب الصيفية العالمية للأولمبياد الخاص 2019، والذي شاركت جامعة نيويورك أبوظبي في استضافته"، وأضاف ديتشي: "لن يقف الظرف الصعب الذي سببه انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في طريقنا ويعطل مهمتنا وسعينا في سبيل تعزيز فرص الاندماج الاجتماعي لهؤلاء الرياضيين البارزين من أصحاب الهمم".

دورات تدريبية

ومن جانبها، قالت خولة بارلي خبيرة تطوير المبادرات في الأولمبياد الخاص الإماراتي: "لقد خضع طلاب جامعة نيويورك أبوظبي لدورات تدريبية مع الرياضيين في الأولمبياد الخاص قبل إطلاق البرنامج، والذي ينسجم مع مختلف تعليمات التدريب والتعلم عن بعد، وسنحرص طوال فترة البرنامج على جمع البيانات والمعلومات لوضع أفضل الممارسات في سبيل تطوير البرامج الافتراضية الموحدة في المستقبل".

جلسات التمرينات

والجدير بالذكر أن الطلاب سيعملون على تصميم كل جلسة من جلسات التمرينات الرياضية، حيث سيقوم مدربون من قسم الرياضة واللياقة في الجامعة بمساعدتهم وتوجيههم، للتأكد من وضع وتوفير أنشطة لياقة بدنية مخصصة لكل مشترك من الأولمبياد الخاص. كما سيتم إجراء الجلسات عبر الفيديو افتراضياً، ما يسمح لكل مشترك بالمشاركة في الجلسات خلال التزامه بالبقاء في المنزل.

وتجدر الإشارة إلى أن حرم جامعة نيويورك أبوظبي قد استضاف سابقاً ألعاب القوى، ورفع الأثقال، وبرنامج تدريب الرياضيين المتنقلين، وفعاليات قمة الشباب العالمية، وذلك خلال الألعاب الصيفية العالمية للأولمبياد الخاص، والتي انعقدت في شهر مارس عام 2019، بالإضافة إلى الألعاب الرياضية وألعاب رفع الأثقال والسباحة خلال دورة الألعاب الإقليمية التي انعقدت في مارس 2018.

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