ديوكوفيتش ينهي جولة أدريا للتنس بحفل راقص

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختتم نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش جولة أدريا للتنس بحفل مثير للشغب في ملهى ليلي، ولم يكن هناك أي إبعاد اجتماعي، ورقصت النجمة الصربية وزملاؤها العشرة الأوائل في بلغراد، ولكنهم لم يخالفوا وزملاؤه اللاعبون العشرة أي قوانين، بعدما رفعت صربيا العديد من القيود التي كانت مفروضة على التجمعات العامة بسبب فيروس كورونا.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن مدى تخلي اللاعبين مثل ديوكوفيتش وأليكس زفيريف ودومينيك تيم عن أي التزام بالإجراءات الصحية التي شهدها العالم بسبب الفيروس، في الوقت الذي يقترب الإعلان فيه غداً الأربعاء، عن موعد إقامة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس خلال أغسطس المقبل.

وأقام ديوكوفيتش البطولة الودية بهدف تحدي الظروف التي مرت بها الرياضة العالمية بسبب فيروس كورونا، ودعا لها عدداً من نجوم التنس في العالم، وتجاهل خلالها اللاعبون إجراءات التباعد الاجتماعي، وبحضور جماهيري، حرص على الحصول على متعلقات شخصية من اللاعبين عقب المباريات.

وغرد لاعب التنس البريطاني جريج روسيدسكي: "لا أصدق وأنا أرى جماهير في بلغراد يشاهدون التنس بدون أي إبعاد اجتماعي، ويبدو الأمر كما لو أن أزمة فيروس كورونا انتهت؟، ولا أعرف كيف تمت إقامة هذه البطولة، ولماذا لم يكن هناك أي اهتمام بالتباعد الاجتماعي وأقنعة الوجه، وأنا أعرف حجم الاصابات في صربيا، ولكن لماذا يمكنهم القيام بذلك؟".

وتشهد صربيا حالياً بالكاد نحو 50 حالة جديدة في اليوم، ورفعت القيود المفروضة على مواطنيها قبل شهر، وكان كل ما حدث يتماشى تماماً مع قوانين البلاد، وجاء تنظيم الدورة في وقت توقف فيه نشاط التنس في العالم، وتوج دومينيك بالفوز بالكأس بعد فوزه على الصربي فيليب كراينوفيتش في المباراة النهائية في أدريا تور في بلغراد.

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