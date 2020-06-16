دورة إدارة ألعاب الأولمبياد الخاص تنطلق غداً بأبوظبي

المصدر: البيان الرياضي

تنطلق، مساء الغد، في العاصمة أبوظبي، أعمال الدورة التدريبية على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية (زووم)، الخاصة بنظام إدارة الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص المعروف باسم GMS، وهي ثمرة التعاون بين الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي والأولمبياد الخاص الإماراتي.

ويبلغ إجمالي عدد المتدربين المشاركين في الدورة 50 متدرباً من الإمارات وعدد من الدول العربية، وأشار شريف الفولي، المدير العام للألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي، إلى أن إقامة الدورة تأتي استغلالاً لتوقف النشاط بسبب فيروس «كورونا» وضرورة استكمال مجموعة من الدورات الفنية، ترقباً لعودة الأنشطة بعد زوال تلك الجائحة، وأن نظام الألعاب والمسابقات ونظام إدارته من الأهمية بمكان، لأنه يعتبر رمانة الميزان، وأهم وسائل نجاح إقامة أي ألعاب أو مسابقة خاصة بالأولمبياد الخاص.

وكان عمرو بدوي، رئيس وحدة الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الإماراتي، وعقب مخاطبة مختلف برامج المنطقة، قد تلقى موافقة عدد من تلك البرامج، والموافقة على المشاركة من داخل وخارج الإمارات، يمثلون الهيئات والأندية والمؤسسات التي ترعى أصحاب الهمم ذهنياً.

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