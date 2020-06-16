نادي دبي لسباقات الهجن يعلن روزنامة الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي لسباقات الهجن برنامجه السنوي للسباقات بميدان المرموم، وتقرر انطلاق الموسم في الثلاثين من أغسطس المقبل بمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة (تمهيدي المرموم) للقايا واليذاع، فيما تبدأ تحديات سن الحقاقة في الثالث من سبتمبر، وتدشن فعاليات سن الكبار (الثنايا والحول والزمول) بداية من السابع من سبتمبر.

وكشف البرنامج السنوي لنادي دبي لسباقات الهجن إقامة مهرجان سمو ولي عهد دبي خلال الفترة من الثالث والعشرين من يناير حتى الرابع من فبراير، فيما تقررت إقامة مهرجان ختامي المرموم اعتباراً من الثامن والعشرين من مارس حتى الثامن من أبريل.

وكان اتحاد سباقات الهجن والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أعلنا عن عدد من الآليات والضوابط التي سيتم اتباعها في السباقات، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، إذ تم منع خروج الهجن من العزب قبل الساعة السادسة صباحاً، وفي حالة عدم الالتزام تتم مخالفة صاحبها وتتضاعف في حال التكرار.

كما تقرر أن تفتح المضامير الساعة السادسة والنصف صباحاً مع الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإبقاء مسافة بين الأفراد والعاملين. كما تم منع تركيب الآليات في المضمار على أن يتم تركيبها بالعزب، مع ضرورة التقيد بالمسافات التي لا تقل عن خمسة أمتار أثناء الانتظار في المضمار، وتقرر تقنين عدد الأفراد والعاملين إلى أقل قدر ممكن وللحاجة الماسة فقط، وكذلك مُنع التجمع في ميادين السباقات.

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