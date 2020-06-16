أكاديميات السباحة تستأنف نشاطها في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

استأنفت أكاديميات السباحة نشاطها عصر اليوم، بمجمع حمدان الرياضي بدبي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان مجلس دبي الرياضي أعلن عن عودة النشاط الرياضي في المسابح الرسمية المعتمدة والرياضات المائية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي بدبي، وبناء على موافقة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مع التأكيد على إدارات المسابح الرسمية المعتمدة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الوقاية التي تتضمن تعليمات الوقاية والتعقيم المستمر والتباعد لمسافات كافية بين الأفراد وإدارة الحشود في الموقع، وذلك بهدف حماية الأفراد من ممارسي الأنشطة الرياضية.

وأصدر مجلس دبي الرياضي بروتوكول مفصل يتضمن الإجراءات الواجب تنفيذها والارشادات العامة في هذا المجال والتي وضعها المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة في المجال الطبي وتحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي ووفق تعليماتها وضوابطها الدقيقة.

كما أكد المجلس على أن المسابح المقصودة في القرار هي مسابح الأندية الرياضية الرسمية وأكاديميات السباحة المعتمدة ومسابح مراكز التدريب المرخصة، ووجه إدارات المسابح والمسؤولين عن تشغيلها على التنفيذ الدقيق لإجراءات السلام والوقاية التي تضمنها البروتوكول والتي تتعلق بسلامة وفحص المشاركين وكذلك عدد الأفراد المسموح لهم بالسباحة وممارسة الرياضة في وقت واحد والتعقيم المستمر وآليات استخدام خزانات الملابس والمرافق العامة ووضع الارشادات الخاصة بذلك في أماكن واضحة للجميع.

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