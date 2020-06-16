الطاهر يشارك في اجتماع اللجنة الفنية لـ"دولي الشطرنج"

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك الحكم الدولي الإماراتي سلطان الطاهر مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي للشطرنج في اجتماع اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أركادي دوفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للعبة، كما حضر الاجتماع بقية أعضاء اللجنة.

وأكد الطاهر أن الاجتماع ناقش المستجدات الفنية والتي تخص اللعبة في ظل الظروف الراهنة التي يمر العالم والتي تسببت في إلغاء وتأجيل جميع أنشطة الاتحاد الدولي، والبطولات العالمية والقارية، كما تمت مناقشة بعض التوصيات والقوانين الفنية ورفعها للاتحاد خاصة قوانين البطولات التي تقام بنظام الاتصال المرئي وتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية وكيفية إدارة الحكام لمثل هذه البطولات بالوقت الراهن.

وأوضح الطاهر أن من الموضوعات على طاولة النقاش في الاجتماع ما يخص تسجيل النقلات الكترونيا بحيث تكون أوراق التسجيل الخاصة باللاعب في "الاسكور شيت" الكترونيا وكيفية التعامل معها لتفادي الغش ومرونة أكثر للحكام لإدارة المباريات، وتطرق الاجتماع إلى تغيير بعض أنواع حسم التعادل بين اللاعبين على المراكز المتقدمة لتتكون أكثر عدالة وحيادية عن التتويج، وكذلك توحيد نوعية الساعات الإلكترونية في البطولات، واختتم الاجتماع بمناقشة عدد من الرسائل الواردة من بعض الاتحادات الدولية لبعض الاستشارات الفنية.

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