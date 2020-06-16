حلبة ياس تجهز سيناريوهات سباق «الفورمولا1»

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

تجري حلبة مرسى ياس، مشاورات مستمرة مع منظمي بطولة العالم للفورمولا1، بشأن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، الجولة الختامية من بطولة العالم، إذ تجهز الحلبة لسيناريوهات عدة للسباق، في ظل المعاناة التي طالت روزنامة بطولة العالم 2020، بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وبدأت حلبة ياس، العودة لاستئناف نشاطاتها بشكل تدريجي، وفقاً للإجراءات الاحترازية ببعض الفعاليات، التي تضعها دائماً على أجندتها السنوية، والتي توقفت خلال الشهور الأخيرة، بسبب «كورونا»، إذ تبدأ جلسات الكارتينغ في العودة على مسارات الحلبة، إضافة إلى بعض الأنشطة الرياضية المجتمعية كالمشي والدراجات الهوائية، وكان من المقرر انطلاق بطولة العالم للفورمولا1 في منتصف مارس الماضي بجائزة أستراليا الكبرى، لكن الجائحة العالمية، أدت إلى إلغائها، وتبعها عدد من السباقات التي واجهت المصير نفسه، فضلاً عن عدد آخر من السباقات، التي تأجل إقامتها إلى موعد غير محدد، قبل أن يعلن منظمو البطولة، إقامة أول 8 سباقات في موسم 2020، في أوروبا من دون جمهور اعتباراً من 5 يوليو المقبل والبداية من النمسا.

مشاورات مستمرة

ويقوم الطارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس، بمشاورات مستمرة مع منظمي بطولة العالم، بشأن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، إذ إن منظمي الفورمولا1، يدرسون الأمر من جوانبه كافة، وبالتواصل مع كل حلبة من حلبات السباق في ظل أن قرار إقامة السباق يعود للجهات المختصة في كل دولة، مشيراً إلى أنه لا يزال الوقت مبكراً لاتخاذ قرار نهائي في بعض السباقات لا سيما أن جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي تقام في نهاية الموسم باعتبارها الجولة الختامية من البطولة.

تحديد الموقف

ويأمل منظمو الفورمولا1 إقامة نحو 15 سباقاً على أقل تقدير هذا الموسم، بعدما كان مقرراً 22 سباقاً في روزنامة الموسم الحالي، إذ إن هناك موعداً مبدئياً بإنهاء الموسم بسباق الفورمولا1 في أبوظبي منتصف ديسمبر المقبل، وسيتم تحديد الموقف بشأن السباقات، التي لم يتحدد موعدها خاصة تلك التي تقام خارج أوروبا مطلع يوليو المقبل، وأعلن منظمو البطولة في وقت سابق مواعيد 8 سباقات، بعد أن ألغيت سباقات الجائزة الكبرى في اليابان وسنغافورة وأذربيجان، وذلك من دون جمهور، حيث تستضيف النمسا أول سباقين في 5 و12 يوليو المقبل، وفي 19 من الشهر ذاته يقام السباق الثالث في المجر، ثم سباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون في بريطانيا في 2 و9 أغسطس المقبل، وإسبانيا 16 أغسطس، وبلجيكا في 30 أغسطس، ثم إيطاليا في 6 سبتمبر المقبل.

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