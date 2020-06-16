15 محطة مضيئة في موسم دبي البحري 2019 ـ 2020

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنجز نادي دبي الدولي للرياضات البحرية 90% من برنامج موسمه الرياضي البحري 2019 ـ 2020، وذلك قبل توقف النشاط في مارس الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة «كورونا»، وشهد الموسم الذي أسدل الستار عليه ضمنياً، بعد قرار تأجيل النسخة الثلاثين من سباق «القفال» السنوي للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، العديد من المحطات البارزة منذ بداية الموسم في شهر سبتمبر الماضي، وحتى توقف النشاط، حيث أكملت اللجنة المنظمة مبكراً، وفي الأشهر الأولى للموسم الحالي، تنفيذ جميع السباقات، ومن بينها البطولات المحلية في فئات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً (3 سباقات)، والسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (3 سباقات من بينها سباق مؤجل)، والقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (سباقان)، والقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (سباقان)، إضافة إلى جولتين في مسابقة دبي لصيد الأسماك، ومثلهما في بطولة دبي المفتوحة (كايت سيرف)، وبطولة دبي جونيورز ريغاتا لبراعم وصغار رياضة الشراعية الحديثة، كما نظم النادي الجولة الختامية لبطولة العالم لزوارق «إكس كات»، وسباق دبي الدولي للدراجات المائية، إلى جانب العديد من المبادرات المجتمعية والفعاليات المختلفة في المناسبات الرسمية والوطنية، وهنا أبرز 15 محطة في موسم 2019 ـ 2020 لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية:

01 20 نوفمبر 2019: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (34) لسنة 2019 بضم «مُؤسّسة الفيكتوري تيم» إلى «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية» كونها وحدة تنظيمية ضمن هيكله التنظيمي.

02 15 فبراير 2020: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (5) لعام 2020، بتعيين سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، رئيساً لمجلس دبي الرياضي.

03 15 يناير 2020: أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (2) لسنة 2020 بتشكيل مجلس الإدارة، برئاسة أحمد بن مسحار، وعضوية سيف السويدي نائباً للرئيس، وإبراهيم الحداد، وراشد العايل، وجمال بن كريشان، وعيسى ناصر، وخالد البلوشي.

04 ١٦ مايو 2020: اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، قرار تأجيل سباق النسخة 30 من الحدث، ليقام العام المقبل، ضمن الموسم الرياضي البحري 2020 ـ 2021.

05 ١٢ ـ 14 ديسمبر 2019: برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس النادي، نظم النادي بطولة العالم للزوارق السريعة (الجولة الختامية) في شاطئ جميرا، وبمشاركة 13 زورقاً على متنها 26 متسابقاً من مختلف بلدان العالم.

06 أكتوبر - نوفمبر 2019: أشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، بالدور الإيجابي، الذي لعبه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إنجاح فعاليات كرنفال عجمان البحري 2019، والذي شهدته شواطئ إمارة عجمان في الكورنيش ومنطقة الزوراء.

07 8 أكتوبر 2019: شهدت شواطئ جميرا مسيرة (القافلة الزرقاء) البحرية، التي نظمها النادي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، بالتزامن مع استضافة دبي لتحدي فيرست جلوبال العالمي للروبوتات، وذلك للتوعية بأهمية تنظيف المحيطات وتوظيف تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

08 22 نوفمبر 2019: نظم النادي بالتعاون مع مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي الفعالية المجتمعية الأولى من نوعها (مبادرة تجديف القوارب التراثية 30 قدماً لأصحاب الهمم)، وحققت النجاح من خلال المشاركة الكبيرة من أصحاب الهمم.

09 20 يناير 2020: أبرم النادي مذكرة تفاهم مع جامعة دبي، في إطار خطط مجلس إدارة النادي في إحداث الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات، لتعزيز الجهود وتحقيق التعاون، ومد جسور التعاون العلمي والعملي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

10 ٢٥ يناير- مارس 2020: خصص ريع الأسماك، التي شارك بها المتنافسون في بطولة دبي لصيد الأسماك (الجولة الأولى في يناير والثانية في مارس)، وللعام الثالث على التوالي، إلى الأعمال الخيرية، عبر الجمعيات، ووصل مجموع أوزان الأسماك إلى 1.3 طن.

11 نوفمبر - ديسمبر 2019: اختار الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات، كونه مشرفاً ضمن فريق عمل بطولة العالم لزوارق «إكس كات»، التي جرت بالصين، وذلك تأكيداً على مكانة أبناء الإمارات في الساحة العالمية.

12 14 ديسمبر 2019: استضافت دبي الحفل السنوي لبطولة العالم لزوارق «إكس كات»، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي، وأبطال سباقات جولات البطولة، وتم في الحفل تكريم وتوزيع الجوائز السنوية لنجوم الموسم.

13 18 ديسمبر 2019: تلقى النادي رسالة شكر من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، ومقره في موناكو، تقديراً للنجاح الكبير، الذي حققته بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات».

14 31 ديسمبر 2019: تلقت اللجنة المنظمة لمنافسات جائزة دبي الكبرى لزوارق «إكس كات»، رسالة شكر وتقدير من مؤسسة مارتيميو، التي تتخذ من مدينة سيدني الأسترالية مقراً لها تقديراً لنجاح البطولة، التي شهدت تتويج زورقها مارتيميو 12.

15 14 ديسمبر 2019: حققت مسابقة جائزة دبي الكبرى لزوارق «إكس كات» للجمهور ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، نجاحاً كبيراً، حيث أتاحت اللجنة المنظمة «إكس كات» مسك ختام بطولة العالم 2019 في دبي.

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