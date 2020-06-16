عبد المنعم الهاشمي: مركز التحكيم الرياضي يرسّخ العمل المؤسسي والاحترافي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن قرار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، خطوة مهمة في مسيرة العمل المؤسسي الرياضي بالدولة، ونقطة تحول في العمل الاحترافي العلمي المدروس بالدولة.

وأشاد بالكفاءات التي تم اختيارها لتشكيل اللجنة برئاسة الحكم الدولي المعروف علي بو جسيم، مؤكداً أنه شخصية رياضية عالمية من طراز فريد، كما أن المركز سوف يسهم في رفع درجة الوعي بقوانين ولوائح الرياضة لدى الجميع.

وأضاف: التشكيل يضم كفاءات في مجال الرياضات الجماعية التي سيشرف عليها ضرار بالهول، والألعاب الفردية التي سيشرف عليها يوسف البطران.

مكانة

وأكد الهاشمي أن الإمارات تحظى بمكانة رياضية مرموقة على المستوى الدولي، بنجاحها في استضافة العديد من الأحداث العالمية الكبرى، واختيار أبوظبي ودبي لتكونا مقرات دائمة لعدد كبير من الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية، كما أن رياضة الجوجيتسو أصبحت تقود آسيا والعالم حاليا في مجالات تطوير اللعبة.

وأضاف: نتوقع أن تكون الإمارات قبلة الألعاب القتالية في العالم، ومحط الأنظار في الربع الأخير من العام الجاري من خلال استضافتها بطولة العالم للجوجيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، وتسير الاستعدادات لاستضافة الحدثين، على أفضل ما يكون، ويجب أن نعترف بأن كل رياضي في الإمارات محظوظ بفضل قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالرياضة وتوفر لها كل عناصر الدعم، ولولا دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما حققنا كل هذه الإنجازات في رياضة الجوجيتسو في أقل من 10 سنوات.

فخر

وأضاف: فخورون بفوز أبوظبي في 2019 بالمركز الأول على المستوى العالم كوجهة أولى في العالم للسياحة الرياضية، وهذه المكانة الرفيعة ثمرة للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، واتحاد الجوجيتسو يحرص على المساهمة في ترسيخ ريادة أبوظبي على الساحة الرياضية العالمية حتى أصبحت موطناً للجوجيتسو العالمي.

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