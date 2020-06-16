سرواش يعلن ترشحه لعضوية «القوى»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

أعلن أيوب سرواش عن نيته خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد ألعاب القوى، على أحد مقاعد عضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة من 2020 إلى 2024، وأشار إلى خبرته الكبيرة لأكثر من 20 سنة في أم الألعاب كونه لاعباً ومدرباً، وتحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والإقليمي، وأهمها كونه أول خليجي يتأهل إلى كأس العالم للمشي، وكان ذلك في عام 2010، وبين أيضاً، أنه صاحب 5 أرقام قياسية في المشي، وكلها مسجلة باسمه من عام 2009، وحتى الآن، وذلك بعدما حطم أكثر من 20 مرة أرقاماً قياسية سابقة للدولة.

وأوضح أنه كان أول لاعب في الدولة أيضاً، يشارك في مسابقة المشي بدورة الألعاب الآسيوية 2010، وصُنف وقتها الثامن على مستوى قارة آسيا، وأنه يحمل العديد من الشهادات الرياضية، وتتضمن شهادات من الأكاديمية السويدية لألعاب القوى، ومن أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة، كما يحمل شهادة جامعية بدرجة امتياز، والآن هو طالب في الماجستير في الإدارة والاستراتيجية، إلى جانب خبرة عمل أكثر من 15 عاماً.

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