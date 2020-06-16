عودة نشاط «الكاراتيه» تتحدد خلال أيام

المصدر: (دبي - وام)

أكد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه الرئيس الشرفي للاتحاد العربي، أن الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً الأسبوع المقبل، سيشهد تحركات وقرارات مهمة في ما يخص عودة النشاط، وتحديد مواعيد البطولات المؤجلة.

وقال: إن المرحلة الأخيرة شهدت ميلاد تصورات خاصة عدة بالمستقبل، مع العلم بأن رياضات الصالات والاشتباك والقتال من الأنشطة، التي تستوجب الكثير من الحذر، وكان ملاحظاً أن كل أبطال العالم في الكاراتيه بعيدون عن التدريبات والمشاركات في الصالات المغلقة طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة للوقاية، واقتصرت تدريباتهم على الممارسات المنزلية.

وأشار الرزوقي إلى أنه خلال الاجتماعين اللذين عقدا عن بعد للاتحاد الدولي في الشهور الأخيرة كانت التوصية واضحة بعدم ممارسة الأنشطة الجماعية في الصالات المغلقة، لكن الوضع اختلف نسبياً حالياً.

وبالتالي ستطرح تصورات جديدة للمرحلة الانتقالية، التي ستقود للتدريبات، وفق شروط وضوابط داخل الصالات، وأشار إلى أن هناك اجتماعاً للاتحاد الآسيوي غداً، وآخر للاتحاد الدولي يوم 22 الجاري، لدراسة آخر المستجدات في البطولات والمسابقات.

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