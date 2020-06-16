دراسة استئناف بطولات الدراجات في سبتمبر

المصدر: (دبي - وام)

أكد عبد الناصر عمران عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، الأمين العام، رئيس لجنة المنتخبات، وجود تصورات من اللجنة الفنية، تتضمن استئناف البطولات الفردية والفرق ضد الساعة في سبتمبر المقبل، وسيتم عرض التصورات في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد. وأشار إلى أن اللجنة الفنية، تتعاون مع المجالس الرياضية والأندية، لتحديد المواعيد المناسبة لمسابقات الموسم المقبل، وقال: برامج المنتخب الأول للرجال، تسير بشكل جيد، تحت إشراف الجهاز الفني، وفقاً للإجراءات المعتمدة في مجلس دبي الرياضي، بواقع حصة تدريبية يومية مسائية، بمضمار الدراجات بند الشبا، كما عاد منتخب السيدات للتدريبات، فيما ننتظر منتخبات الشباب والناشئين، الضوء الأخضر.

وقال: نحن في الاتحاد مستعدون للدفع بلاعبين أكثر في الحصص التدريبية، في حال موافقة الجهات المختصة، ونطالب اللاعبين بالحذر في التدريبات الحالية، للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وعن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة المقبل.. قال عمران: الاجتماع المقبل، سوف يعقد في الثلث الأخير من الشهر الجاري، ولو تلقينا رسالة من الهيئة أو اللجنة الأولمبية بخصوص مواعيد الانتخابات، سوف يكون ذلك بنداً رئيساً على مائدة النقاش في الاجتماع، من أجل الترتيب والتجهيز لعقد الجمعية العمومية غير العادية.

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