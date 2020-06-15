أبوظبي.. عاصمة عالمية للفنون القتالية وموطن للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تواصل أبوظبي مساعيها الحثيثة لدعم قطاعي الرياضة والترفيه، مع التركيز بشكل خاص على رياضات الفنون القتالية، حيث استضافت العاصمة الإماراتية على مدى مسيرتها العديد من البطولات العالمية.

والتي شهدت مشاركة نخبة من نجوم العالم، وتلخص رياضة الجوجيتسو في الدولة الاهتمام والشعبية الكبيرة، التي تحظى بها الرياضة في المجتمع، حيث بات اسم الجوجيتسو مقترناً باسم أبوظبي في العديد من العواصم العالمية، ويفخر اتحاد الإمارات للجوجيتسو بمسيرة الرياضة في الدولة.

حيث تحولت رياضة الجوجيتسو، بعد وصولها للعاصمة أبوظبي، لرياضة عالمية ذات هيكلية وأنظمة واضحة، لتكلل مكانة أبوظبي موطناً لها مع إطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي وصلت اليوم إلى دورتها الثانية عشرة، لتستقطب آلاف الرياضيين من أكثر من 100 دولة من مختلف فئات الوزن والعمر والأحزمة، ومع الإعلان عن الجهود القائمة لإقامة البطولة في نوفمبر المقبل.

بدأ المنتخب الوطني للجوجيتسو تدريباته المكثفة، والتي افتتحها بمعسكر مغلق الشهر الماضي، شارك خلاله اللاعبون ببطولتين مبتكرتين، تمثّل الهدف الأبرز فيهما بوضع اللاعبين، ضمن المناخ العام للبطولات الرياضية العالمية.

الطليعة والريادة

وفي تعليقه على أجندة فعاليات الجوجيتسو المرتقبة، يقول عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي: «استكمالاً لإنجازها الكبير، الذي حققته أواخر العام الماضي في الفوز بالمركز الأول أفضل وجهة للسياحة الرياضية على المستوى العالمي لعام 2019، تثبت أبوظبي قدرتها على استضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية عاماً بعد عام.

وتعتبر دولة الإمارات في طليعة دول المنطقة، التي تستضيف البطولات العالمية للفنون القتالية، وأكد الهاشمي أن هذه المكانة الرفيعة للعاصمة وإنجازاتها المتواصلة على صعيد أفضل وجهات استضافة الأحداث الرياضية ذات الاهتمام العالمي، هي ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

كما تعكس الالتزام بالتوجيهات الحثيثة حول ترسيخ الريادة والتفوق فكراً وممارسة في المجالات كافة، وأوضح الهاشمي أن فريق عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو حريص على المساهمة في ترسيخ ريادة العاصمة أبوظبي على الساحة الرياضية العالمية.

حيث تعتبر رياضة الجوجيتسو وبطولاتها، التي تنطلق من العاصمة الإماراتية إلى العالم، وترحب بنجومها من قارات العالم الخمس، جزءاً لا يتجزأ من منظومة التفوق، والتميز الرياضي للإمارة، التي تعد موطن الجوجيتسو العالمي

بطولات

وأُسدِل الستار مؤخراً على واحدة من البطولات العالمية الناجحة، وهي النسخة الـ 11 من بطولة محاربي الإمارات للألعاب القتالية المختلطة، والتي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، فيما تشهد الإمارات توجهاً قوياً نحو الرياضات القتالية، يتواصل العمل في اتحاد الإمارات للجوجيتسو لترسيخ مكانة أبوظبي في مجال رياضية الجوجيتسو، والتي نتطلع لاستئناف أنشطتها قريباً، والعودة للبطولة الأغلى على قلوب الرياضيين والجماهير، وهي النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، واستعداداً لهذه الاستحقاقات، يخوض المنتخب الوطني للجوجيتسو تدريبات مستمرة، للحفاظ على المستوى العالي للأداء، الذي لطالما تميّز لاعبونا به.

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