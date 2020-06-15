إطلاق برنامج تدريبي مجاني للياقة في «ياس»

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

تواصل حلبة مرسى ياس، مسيرتها في توفير فعاليات اللياقة البدنية لمحبي الأنشطة الرياضية والراغبين باتباع نمط حياة صحي في الدولة، بإطلاق برنامج تدريبي في ياس برايمال، الذي يستمر لفترة أربعة أسابيع ابتداء من أمس، وتم إطلاق التدريب في ياس برايمال، بالاشتراك مع نادي هادنز للياقة البدنية، ويفتح البرنامج باب المشاركة أمام محبي الأنشطة الرياضية من مختلف الأعمار، متيحاً للمشاركين فرصة مميزة، للحفاظ على مستويات لياقتهم البدنية والنشاط، ويتوفر البرنامج التدريبي الرائد مجاناً، وتقام الحصص التدريبية يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، ويتم بثها بشكل مباشر عبر الإنترنت، حيث يمكن متابعتها على صفحة نادي هادنز للياقة البدنية، عبر منصة فيسبوك.

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