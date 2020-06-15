«فنية الملاكمة» تبحث عودة تدريب المنتخب

المصدر: (أبوظبي- وام)

تبحث اللجنة الفنية باتحاد الملاكمة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة عبد الله الزعابي، آخر المستجدات الخاصة ببرنامج إعداد المنتخب للمشاركات المحلية والدولية، والعودة للتدريبات، مع تطبيق الإجراءات الوقائية، بداية من تعقيم صالة الاتحاد في أبوظبي، والفحص الطبي، والتباعد الاجتماعي، وسيتم دراسة الفصل بين منتخبات الكبار والشباب والناشئين في فترات التجمع، بحيث لا يزيد عدد الموجودين على 6 لاعبين في الحصة التدريبية. وأكد محمد الشبلي المدير الفني للمنتخب، عضو اللجنة الفنية، أن اللاعبين والمدربين جاهزون للعودة للتدريب، وأشار إلى أن اللجنة ستبحث تصورات عودة النشاط الرياضي، وآليات استئناف التدريبات، وتفعيل نشاط مراكز التدريب، بطموح اكتشاف المواهب في سن مبكرة، ثم صقلها وتأهيلها للمنتخبات. وعن البطولات المحلية والدولية، قال «توقفت 5 بطولات محلية بسبب «كورونا»، ندرس إقامة بطولتين أو ثلاث منها، بالإضافة إلى المشاركة في بطولتين دوليتين خارجيتين، لضمان تجهيز اللاعبين لجولة التأهيل لأولمبياد طوكيو، والتي تقام في باريس العام المقبل».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز