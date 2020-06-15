تعاون بين «دولي الرياضات الإلكترونية» «والمدرسية»

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلن الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية عن توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للرياضات المدرسية بهدف تعزيز التعاون في مجال الرياضات الإلكترونية.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن السلوكيات والقيم الإيجابية تتشكل لدى الشباب في سنوات الدراسة.

وأضاف: إن رعاية الشباب الذين يشاركون في الألعاب الرياضية أولوية بالنسبة لجميع الاتحادات، ويمكن للجانبين من خلال هذه الاتفاقية التعاون لصوغ استراتيجيات آمنة للشباب تمكن الطلاب من الازدهار، من خلال المجالات المادية والمعرفية التي تشكل أسس حياة صحية نشطة في الرياضات الإلكترونية.

وقال فلاد مارينيسكو رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية إن الاتفاقية ستساهم في تحقيق نتائج إيجابية بين الجانبين ما يصب في مصلحة الشباب حول العالم من ناحية المنافسات الرياضية والصحة والترفيه.

وتابع: نأمل أن تكون الإنجازات التي نحققها معاً مثالاً جيداً ليس فقط للشباب ولكن لجميع اللاعبين في جميع أنحاء العالم، إذ تتمتع المنظمتان بتاريخ غني وتتشاركان في ذات الأهداف وهي تحفيز الشباب على المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والاستمتاع بها.

وأكد أن الاتفاقية سوف تساهم أيضاً في تعزيز التعاون الوطني، ما يوفر منصة واحدة مشتركة في إدارة البرامج التي تعزز الألعاب الهادفة التي تحفز الشباب على التحرك والتمتع بصحة جيدة.

رؤية مشتركة

وقال لوران بيترينكا رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المدرسية إن مذكرة التفاهم مع الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية تهدف إلى وضع رؤية مشتركة لتعزيز النشاط البدني والتعليمي بين الشباب الذين يشاركون في الرياضات الإلكترونية، ودمج ممارسة الألعاب الرياضية في الترفيه في أحداث الرياضة الإلكترونية. وأضاف: هذه خطوة تاريخية تجمع بين الرياضة الحية والرياضة الافتراضية ونجد أن هذا التعاون هو نهج مبتكر يهدف إلى تحفيز الشباب على النهوض والتحرك والعناية بصحتهم العقلية والبدنية والاجتماعية، عبر تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية المشتركة بين الجانبين في القريب العاجل.

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