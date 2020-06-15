السماح لأكاديميات دبي بالتدريب في المؤسسات التعليمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن السماح للأكاديميات الرياضية بممارسة التدريبات في المنشآت والمرافق الرياضية التابعة للمؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة دبي، وذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية واعتماد اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، ووفقاً لبروتوكولات الوقاية التي وضعها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والتي تتضمن إرشادات الوقاية وتعليمات التعقيم المستمر والتباعد لمسافات كافية بين الأفراد وإدارة الحشود في الموقع، لتوفير الرعاية والحماية الصحية للممارسين من الرياضيين والطواقم التدريبية والإدارية العاملة في الأكاديميات والمنشآت الرياضية من انتقال عدوى فيروس كوفيد19.

قائمة المنشآت

وتتضمن قائمة المنشآت الرياضية في المؤسسات التعليمية الخاصة التي أعلن المجلس عن السماح للأكاديميات بالتدريب فيها: الملاعب المفتوحة لممارسة كرة القدم والتنس والكرة الطائرة والسلة والريشة الطائرة ومضامير للجري والصالات المغلقة وحمامات للسباحة، وتم وضع البروتوكول الخاص بآليات فحص الممارسين للنشاط الرياضي ومرتادي الملاعب قبل كل تدريب وتوفير الرعاية الطبية إلى جانب التعقيم المستمر لجميع المرافق والأدوات المستخدمة في التدريبات، واشترط مجلس دبي على الأكاديميات الراغبة في عودة ممارسة التدريبات في منشآت وملاعب المؤسسات التعليمية الخاصة بدبي خلال هذه الفترة، الحصول على موافقة المجلس.

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